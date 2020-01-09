فتاوى تشغل الأذهان.. متى يجوز أداء الصلاة في المنزل بسبب المطر؟ نذرت أن أعتمر ولم أستطع.. هل الطفل المتوفى بعد ولادته بيوم له عقيقة؟ وهل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟

فتاوى تشغل الأذهان..

هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟

هل أقرأ الفاتحة أم ألحق الركوع مع الإمام.. لجنة الفتوى تجيب

نذرت أن أعتمر ولم أستطع فماذا أفعل؟ أمين الفتوى يرد

متى يجوز أداء الصلاة في المنزل بسبب المطر.. الأزهر يجيب

هل الطفل المتوفى بعد ولادته بيوم له عقيقة.. الأزهر يوضح

هل العزف على الجيتار حرام؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء والمؤسسات الدينية العديد من الأسئلة والاستفسارات التي حرص المواطنون على معرفة حكم الدين فيها، وما التوجيه الشرعي الصحيح للتعامل مع ما يواجهونه من قضايا يحتاجون فيها إلى رأي الشرع من علماء الدين، وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أبرز هذه الفتاوى.فى البداية، أرسل شخص سؤالًا مضمونه "هل نسيان التشهد الأوسط يبطل الصلاة؟"، للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب".وأجاب الشيخ أحمد وسام قائلًا إن نسيان التشهد الأوسط لا يستوجب إعادة الصلاة، وإنما نسجد للسهو قبل التسليم.وأضاف: "لو تركنا سجود السهو فليس علينا شيء وتكون الصلاة صحيحة لأن سجود السهو سنة وليس بركن".كما ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤال عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "أدخل في الصلاة مع الإمام فيركع وأنا لم أكمل الفاتحة، فهل أكملها وأخالف الإمام، أم أقطعها وأتابع الإمام؟".وردت لجنة الفتوى: "ينبغي عليك قطع قراءة الفاتحة وتتابع الإمام، والإمام يحملها عنك؛ لأن الراجح الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، ويدل لذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال له (زادك الله حرصًا ولا تعد)".وأضافت اللجنة قائلة: "من المعلوم أن أبا بكرة رضي الله عنه إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال خشيت أن تفوتني الركعة ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، فقط ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فقط دون قراءة الفاتحة مع الحاجة إلى البيان دل على أنه أدرك الركعة، وأما قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن) فهو عام يخصص بحديث أبي بكر السابق".بينما ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونه: "نذرت أن أعتمر ولم أستطع فماذا أفعل؟".ورد الشيخ أحمد ممدوح، قائلًا: "هتفضل متعلقة فى رقبتكِ إلى أن تستطيعي الذهاب لأداء العمرة، لأن هذا نذر ومن نذر شيئًا لله عليه أن يوفى ما نذره، لقوله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا"}.كما وجه شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "ما حكم الجمع بين الصلاة بسبب المطر ومتى يجوز الجمع؟".وأجاب الشيخ أبو بكر قائلا: "ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز ‏الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا".وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ لمسلم: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال».ومن ثم أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي، من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية يقول: "ولدت زوجتي بعد 7 أشهر، ومات الولد بعدها بيوم هل له عقيقة مع أنه لم يعش لليوم السابع؟".ورد الشيخ أبو بكر: "نعم تنفع لأنه نفخت فيه الروح قال النَّبيّ- صلى الله عليه وسلم-: " مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى، فالحديث عام وليس فيه تفرقة بين من مات ومن لم يمت، جعله الله في ميزان حسناتك وأخلف عليك"."هل العزف على الجيتار حرام؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب".ورد الشيخ أحمد وسام قائلًا: "إن الموسيقى فى حد ذاتها إنما هى صوت فلا تكون حرامًا إلا إذا كانت لإثارة الشهوات المحرمة والحض على الفسق والفجور ومعصية الله تعالى، أما إذا كانت لغير ذلك من الأغراض المباحة فلا مانع منها شرعًا ولا تكون حرامًا".