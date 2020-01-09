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بين الناس

عملت 11 عملية ولسه تعبان.. عم محمد يناشد مجلس الوزراء بعلاجه.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 07:02 م
صدى البلد
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أحمد قطب
في شقة غرفة وصالة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة يسكن عم محمد زكي في العقد الخامس من العمر ويعاني من مرض الغضروف الذي قام بعمل 11 عملية له علي مدار 25 عاما دون جدوى وأصبح طريح الفراش.

في البداية قال عم محمد زكي: "أنا مريض غضروف وقمت بعمل 13عملية حتي الآن دون جدوى، وتم تركيب جهاز مصنوع من الابلتين في ظهري من خلال العلاج علي حساب الدولة ثم بعد ذلك جاءت لي جلطة في المخ وحدث لي شلل نصفي أفقدني القدرة علي المشي".

وأضاف زكي، أنه لا يوجد له مورد رزق وكان يصرف معاش تكافل وكرامة بقيمة 360 جنيها وتم إيقافه بسبب تعيين زوجته في إحدى المدارس براتب شهري 850 جنيها.

وأوضح محمد زكي أن مصاريف علاجه الشهرية تتعدى 1300 جنيه يقوم أصحاب القلوب الرحيمة بتوفيرها له كل شهر وفي بعض الأشهر لا يستطيع توفير مصاريف علاجه.

وطالب زكي مجلس الوزراء والمسئولين بتوفير دخل ثابت له، بالإضافة إلى علاجه علي نفقة الدولة وتوفير كرسي متحرك كهربائي.

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