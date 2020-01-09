كابوس إسرائيل الأعظم خلال 2020.. أمريكا تسحب قواتها من العراق وسوريا.. إيران ستستمر فى تخصيب اليورانيوم لصنع القنبلة النووية.. وترامب يترك نتنياهو وحيدا فى الانتخابات المقبلة

إسرائيل تنتظر أسوأ سيناريو لها فى 2020:

-أمريكا تسحب قواتها من العراق وسوريا

-ترامب يغادر الشرق الأوسط ويترك إسرائيل وحيدة

-إيران تستمر فى تخصيب اليورانيوم وتصنع القنبلة النووية

- إسرائيل تحجم نفسها وتمنع الزيارات و التصريحات العدوانية



كتب الصحفي الإسرائيلي ومحلل الشؤون الأمنية "بن كاسبيت" مقالًا عن السيناريو الأسوأ الذي ينتظر إسرائيل عقب الانسحاب الأمريكي من العراق.



وقال "بن كاسبيت" إن الرسالة المسربة التي نشرت الأسبوع الحالي حول تفكير الولايات المتحدة الأمريكية في سحب قواتها من العراق وسوريا أثارت قلقًا كبيرًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.



وأوضح الصحفي الإسرائيلي أن استعداد الأمريكيين للانسحاب من العراق وقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، بإجلاء جميع القوات الأمريكية بسرعة من العراق وسوريا قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة سيلي تشغل جميع أنظمة الإنذار في جميع أنحاء وزارة الدفاع في تل أبيب وهو الكابوس الأعظم لـ إسرائيل .



وأشار "بن كاسبيت" أن إيران أعلنت أنها توقفت عن مختلف التزاماتها فيما يتعلق باتفاقها النووي مع القوى العظمى ، وستعود إلى تخصيب اليورانيوم عالي المستوى بكميات غير محدودة لتحقيق قدرات نووية عسكرية.



وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لموقع "المونيتور" "إننا نبقى وحدنا حقًا في هذه الفترة الحرجة للغاية.ليس هناك سيناريو أسوأ من هذا ، بالنسبة لأمن إسرائيل القومي ".



وقال موقع "المونيتور" إنه بعد 24 ساعة من رسالة سحب القوات الأمريكية من العراق وسوريا، تم تشكيل التقييم التالي في إسرائيل وهو "لم يقرر ترامب ما إذا كان سيبقى أو يغادر ولكنه يميل للمغادرة".



وتابع "المونيتور" أن ترامب سيكون سعيدًا بمغادرة سوريا ، ويحاول الجيش الأمريكي إعداد خطة عمل إطارية نحو الخروج ويجب على إسرائيل أن تستعد لأسوأ سيناريو ، لأن الاحتمالات تزداد بسبب احتمال ظهور هذا السيناريو.



وأضاف أنه "بن كاسبيت" أنه يتوقع أن يختار ترامب التخلي عن الشرق الأوسط وترك إسرائيل وحدها في ساحة المعركة بانتخابات 2020 وهذا سيشكل أسوأ توقيت حيث تتخلى إيران تدريجيًا عن الاتفاق النووي وتقطع طريقها نحو القنبلة.



وأوضح المحلل الإسرائيلي أن إسرائيل سوف تمارس ضغوطًا شديدة على ترامب في الأسابيع المقبلة وتحاول إقناعه بعدم التخلي عن الشرق الأوسط عمومًا ، والعراق وسوريا بشكل خاص ، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسيستخدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جميع الأدوات المتاحة له في هذا السياق.



وأفاد المحلل الإسرائيلي أنه فى حال تخلي ترامب عن الشرق الأوسط ستحاول إسرائيل الإبقاء على مكانة منخفضة قدر الإمكان وسيطلب نتنياهو من وزراء الحكومة عدم إجراء مقابلات وتجنب التصريحات العدوانية فيما يتعلق بقتل قاسم سليماني.



وقال قائد القيادة الشمالية السابق العميد احتياط، ايلان لافي، إنه في حال غادرت الولايات المتحدة المنطقة فإن "إسرائيل" ستخوض حربًا مع إيران على طول حدودها الشمالية.



وأضاف لافي، أن سليماني غير الواقع كليًا وأنشأ قوة لتحدي إسرائيل، موضحًا أنه كان يعرف كيف يستغل القدرات الإيرانية القوية، ويأتي بها إلى المنطقة المجاورة لـ "إسرائيل"، كما كان يعرف كيف يبني طريقة مفاهيمية جديدة لقتالنا.



وأكد أن الجيش الإسرائيلي يدرك هذا التغير الحاصل والخطة الجديدة والمتعددة السنوات لرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "أفيف كوخافي" ستتعامل مع ذلك.



من جهته، زعم القائد السابق لقسم التخطيط الاستراتيجي العميد احتياط، رام يافني، أنه ومع اغتيال "سليماني" فإن أمريكا لها اليد العليا في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه وفي حال انسحبت فإن قتل "سليماني" لن يكون أمرًا جيدًا لعدم وجود الردع المناسب، حيث سيرى الإيرانيون ذلك وسيفهمونه.