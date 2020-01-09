محمد صلاح يظهر متخفيا.. والجمهور يداعبه: مستخبي من ماني

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر صورة جديده له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى.





وظهر محمد صلاح في الصورة وهو يرتدي "ايس كاب"، وتفاعل عدد كبير من محبي الفرعون المصرى محمد صلاح مع الصورة، وجاءت لتعليقات كالتالى: _ "احسنت التخفى" _" فخر العرب "_ "مستخبي من ماني" _ "متنكر ليه بيس يبو صلاح".





وحصد النجم السنغالي ساديو ماني، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب عن قارة إفريقيا لعام 2019 لأول مرة في مسيرته، متفوقا على زميله بالفريق النجم المصري محمد صلاح، ولاعب مانشستر سيتي النجم الجزائري رياض محرز.



