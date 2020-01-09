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محافظات

زراعة 121 ألف فدان قمح بنسبة 92% من المستهدف بالمنوفية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:19 م
قمح
قمح
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مروة فاضل
أعلن الدكتور أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم زراعة ما يقرب من 121 ألف فدان من محصول القمح بنسبة 92% من المساحة المستهدف زراعتها، كما تم زراعة 91 ألفا و688 فدانا من محصول البرسيم بنسبة 54% من المساحة المستهدف زراعتها للموسم الحالي 2019/2020 .

وتحقيقًا للنهوض بمحصولي البنجر والفول البلدي للوصول إلي الاكتفاء الذاتي، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم زراعة 1533 فدانا من محصول البنجر بنسبة 67 % من المساحة المستهدف زراعتها، كما تم زراعة 152 فدانا من محصول الفول البلدي بنسبة 99 % من المساحة المستهدفة.

وأضاف أنه تم الانتهاء من توزيع كمية 10408 أطنان يوريا و8487 طن نترات بزمام المحافظة، مؤكدًا توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 21 ألف 836 طن يوريا وكذا توافر 3 آلاف 534 طن نترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
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