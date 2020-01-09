زراعة 121 ألف فدان قمح بنسبة 92% من المستهدف بالمنوفية

أعلن الدكتور أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية بأنه تم زراعة ما يقرب من 121 ألف فدان من محصول القمح بنسبة 92% من المساحة المستهدف زراعتها، كما تم زراعة 91 ألفا و688 فدانا من محصول البرسيم بنسبة 54% من المساحة المستهدف زراعتها للموسم الحالي 2019/2020 .
وتحقيقًا للنهوض بمحصولي البنجر والفول البلدي للوصول إلي الاكتفاء الذاتي، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم زراعة 1533 فدانا من محصول البنجر بنسبة 67 % من المساحة المستهدف زراعتها، كما تم زراعة 152 فدانا من محصول الفول البلدي بنسبة 99 % من المساحة المستهدفة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من توزيع كمية 10408 أطنان يوريا و8487 طن نترات بزمام المحافظة، مؤكدًا توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 21 ألف 836 طن يوريا وكذا توافر 3 آلاف 534 طن نترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.
وتحقيقًا للنهوض بمحصولي البنجر والفول البلدي للوصول إلي الاكتفاء الذاتي، أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم زراعة 1533 فدانا من محصول البنجر بنسبة 67 % من المساحة المستهدف زراعتها، كما تم زراعة 152 فدانا من محصول الفول البلدي بنسبة 99 % من المساحة المستهدفة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من توزيع كمية 10408 أطنان يوريا و8487 طن نترات بزمام المحافظة، مؤكدًا توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 21 ألف 836 طن يوريا وكذا توافر 3 آلاف 534 طن نترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين.