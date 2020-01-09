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محافظات

تموين المنوفية يضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم فى الشهداء

الخميس 09/يناير/2020 - 05:17 م
تموين المنوفية يضبط
تموين المنوفية يضبط 4 طن دقيق بلدي مدعم فى الشهداء
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مروة فاضل
شنت مديرية التموين بالمنوفية برئاسة عاطف الجمال مدير المديرية وعضوية فرق التفتيش حملة للمرور علي المخابز والمستودعات والمنشآت التموينية.

أسفرت الحملة عن ضبط (4 ) طن من الدقيق البلدي المدعم والمخصص للمخابز البلدية ، تنوعت الكمية المضبوطة في (45) شيكارة دقيق بلدي بناحية جزيرة الحجر التابعة لمركز ومدينة الشهداء وتم التحفظ عليها وتحرير محضر رقم 32 جنح الشهداء لسنة 2020، وضبط (33) شيكارة دقيق بلدي بأحد ماكينات الطحين للمخابز السياحية ببندر الشهداء وتم التحفظ علي الكمية وتحرير محضري رقم (30،31) جنح الشهداء لسنة 2020 .

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية علي استمرار حملات التفتيش والمتابعة علي الأسواق للوقوف علي المخلفات التموينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بإستمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية لإحكام السيطرة علي الأسواق والتأكد من صلاحية السلع والإعلان عن الأسعار بنطاق المحافظة .
تموين المنوفية يضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم فى الشهداء
تموين المنوفية يضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم فى الشهداء
تموين المنوفية يضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم فى الشهداء
تموين المنوفية يضبط 4 أطنان دقيق بلدي مدعم فى الشهداء
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