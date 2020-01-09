شاهد.. لحظة تحطم طائرة عسكرية جنوب أفريقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

صرح متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن طائرة عسكرية جنوب إفريقية تحطمت أثناء هبوطها في مطار جوما شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية؛ بحسب "سبوتنيك انترناشيونال".



وحتى الآن، لا توجد معلومات حول الخسائر أو الأضرار التي لحقت نتيجة الحادث.



وفي الوقت نفسه، بدأ مستخدمو الإنترنت في مشاركة الصور ومقاطع الفيديو من مكان الحادث.



وأبلغ مصوران، لم يكشفا عن هويتهما، وكالة "رويترز" أن مقاطع الفيديو والصور تظهر دخانا كثيفا يتصاعد من الطائرة، وأنه لا يبدو أن هناك أضرارا كبيرة في الطائرة.



وفقا لمصدر في بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، كانت الطائرة مسافرة من مدينة بني وكانت تقل جنودا من الوحدة الجنوب أفريقية.