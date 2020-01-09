بتكلفة 425 مليون جنيه.. الإسكان: تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب بالمنيا

واصل الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولته حيث تفقد محطة مياه وشبكات أبوقرقاص، ومحطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا.



استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع والذي يضم مأخذ، محطة المياه وشبكات بطول 118.7 كيلو متر بأقطار من 1500 مم 250مم، 3 عديات نفقية تمتد أسفل السكة الحديد وترعة الإبراهيمية وطريق مصر ـ أسوان الزراعي لنقل المياه من شرق الإبراهيمية إلى غربها.



وأعلن وزير الإسكان، أنه جارٍ بمحافظة المنيا، أيضًا تنفيذ 6 مشروعات لمياه الشرب، لخدمة 175 ألف نسمة، بتكلفة نحو 425 مليون جنيه، وهى (توسعات محطة مياه سمالوط - استكمال شبكات مياه العدوة بمغاغة - محطة مياه الفرجاني – بنى مزار - محطة مياه آبا البلد – مغاغة - محطة مياه نزلة البدرمان – ديرمواس - محطة مياه نزلة اسمنت – ابوقرقاص).



ومن جانبه أكد المحافظ أن مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، تؤكد الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتوفير مشروعات البنية التحتية لخدمة المواطنين في المقام الأول وضمانًا لوصول مياه نظيفة لجميع قرى ومراكز المحافظة، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب منا جميعًا بذل المزيد من الجهد والتعاون من أجل تحقيق مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته ومتطلباته الحياتية والارتقاء بالخدمات المقدمة له.



وأوضحت المهندسة إيمان على رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن محطة مياه وشبكات ابوقرقاص ستعمل بطاقة 102 ألف م3/ يوم، و تم الانتهاء من تنفيذهًا، وجارٍ تسليمها ابتدائيًا، بتكلفة 885 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 200 ألف نسمة، بمناطق (مركز ومدينة أبوقرقاص، وقرى جنوب مدينة المنيا، وقرى شمال مدينة ملوى) حيث قام الوزير بضغط زر تشغيل تجريبي لأول مرشح للمياه بالمحطة.



واستكمل الوزير جولته بتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الواقعة غرب مركز المنيا، حيث تابع الأعمال التي تجرى بالمحطة، تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل وتحقيق الاستفادة منها، ويتكون المخطط العام للمحطة من محطة الرفع الرئيسية رقم "1" ومحطة الرفع المساعدة رقم"2" وكذلك محطة معالجة الظهير الصحراوي الغربي بطاقة 90 ألف م3/يوم ، وخط طرد بطول 22 كم، إلى جانب الغابات الشجرية المقامة على مساحة 450 فدان، وستقوم المحافظة بتنفيذ 3 مناوبات بالغابة الشجرية لاستقبال المياه المنقاة من المحطتين.

