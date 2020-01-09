بالأسماء.. مصرع مسنة وإصابة 3 آخرين فى تصادم بملوى جنوب المنيا

لقيت مسنة مصرعها وأصيب 3 اشخاص آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بطريق ملوي جنوب المنيا.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول جثه و 3 مصابين آخرين إثر حادث تصادم بطريق قرية دير أبو حنس المار على مركز ملوى.



وبانتقال قوات الأمن تبين وفاة هدية صدقي 78 سنة وإصابة كل من نادية صدقي 42 سنة ومينا مجدي 22 سنة وعيد سعيد 60 سنة سائق ، تحرر محضر بالواقعة.



وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

