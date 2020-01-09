AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بالأسماء.. مصرع مسنة وإصابة 3 آخرين فى تصادم بملوى جنوب المنيا

الخميس 09/يناير/2020 - 05:04 م
حادث تصادم - صورة
حادث تصادم - صورة أرشيفية
Advertisements
ايمن رياض
لقيت مسنة مصرعها وأصيب 3 اشخاص آخرين إثر تعرضهم لحادث تصادم بطريق ملوي جنوب المنيا. 

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول جثه و 3 مصابين آخرين إثر حادث تصادم بطريق قرية دير أبو حنس المار على مركز ملوى.

وبانتقال قوات الأمن تبين وفاة هدية صدقي 78 سنة وإصابة كل من نادية صدقي 42 سنة ومينا مجدي 22 سنة وعيد سعيد 60 سنة سائق ، تحرر محضر بالواقعة. 

وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 5 في حادث مرورى بالطريق الزراعى بملوى

تماثل مصابي حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بأبو فانا للشفاء.. والتصريح بخروجهم من المستشفى

بالأسماء.. مصرع وإصابة 23 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث سير في المنيا

مصرع مدرس وإصابة زميله صدمتهما سيارة مسرعة وفرت هاربة بأحد شوارع ملوي

لكل اسم حكاية.. دير أبو حنس.. كنيسة أثرية في المنيا من القرن السادس الميلادي

ترشيحاتنا

تعرف على مكان زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت اندلاع الحريق

تريند الفن | إعلامي يصدم الجميع عن الصورة المتداولة لـ نانسي عجرم مع قتيل فيلتها.. مكان زوجة إيهاب توفيق وأولاده وقت اندلاع حريق أودى بحياة والده

بعد مصرع والد إيهاب توفيق.. تعرف على مخاطر الأجهزة الكهربائية في المنزل

شاهد| مقتل 19 شخصا بشمال إيران وإصابة ٢٤ آخرين

ننشر الصور الأولى لحريق فيلا إيهاب توفيق ومصرع والده

أخبار الفن | صدمة إيهاب توفيق .. والدة القتيل: ربنا ينتقم من نانسى عجرم .. مفاجأة تامر حسنى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات

mercedes vision.. مرسيدس تطرح سيارة خيالية من فيلم أفاتار.. صور