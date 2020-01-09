أمير عزمي: كنت عايز أحمد علي بدل بوطيب.. وبيع كاسونجو غلطة| فيديو

كشف أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق لفريق الزمالك، عن كواليس التعاقد مع المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفارس الأبيض، ورحيل الكونغولى كاسونجو عن القلعة البيضاء.



وقال أمير عزمى خلال ندوة "صدى البلد" : خالد بوطيب تم عرضه على السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، إضافة إلى العديد من اللاعبين، ورجحت الخبرة الدولية كفة بوطيب، حيث أنه خاض مع المغرب فى بطولة كاس العالم، إلى جانب أن مجلس الإدارة قرر رحيل الكونغولى كاسونجو، وكان يتعين على الجهاز الفني التعاقد مع مهاجم.



وتابع أمير عزمي: "كاسونجو مكانش ينفع يتباع فى الوقت ده بعد ما كنت بتنافس على بطولة الدورى الممتاز مع النادى الأهلي، إلى جانب لقب الكونفيدرالية والمنافسة الشرسة مع مختلف الأندية الإفريقية ودول الشمال الإفريقي".



وأضاف : "كنت عاوز أجيب أحمد علي مهاجما بديلا عن الكونغولى كاسونجو، ليكون بجانب عمر السعيد، ويقود هجوم الفريق الأبيض بدلا من التعاقد مع خالد بوطيب".