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محافظات

السبت.. انطلاق القافلة البيطرية المجانية لخدمة صغار الفلاحين بالفيوم

الخميس 09/يناير/2020 - 05:29 م
قافلة بيطرية
قافلة بيطرية
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت محافظة الفيوم عن انطلاق فعاليات القافلة البيطرية العلاجية والارشادية المجانية التى ينفذها معهد البحوث التناسلية الحيوانية بالتعاون مع كلٍ من مديرية الطب البيطري بالفيوم، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وذلك خلال الفترة من 11 حتى 16 يناير الجاري لخدمة صغار الفلاحين بالفيوم.

وقال الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن فعاليات القافلة الطبية البيطرية ستنطلق يوم السبت في ثلاثة مراكز هي طامية وإطسا ويوسف الصديق، موضحًا أنها ستبدأ بقرية الروبيات بمركز طامية مع عقد محاضرة عن طرق تشخيص وعلاج أسباب انخفاض الخصوبة.

ويوم الأحد بقرية شدموة بمركز إطسا، مع عقد محاضرة عن دور السونار فى تشخيص الحمل المبكر فى حيوانات المزرعة، ويومي الاثنين والثلاثاء بقريتي الخواجات والنزلة بمركز يوسف الصديق.

ومحاضرة يوم الاثنين عن دور صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ومقاومة الأمراض المعدية وحيوانات المزرعة، ويوم الثلاثاء محاضرة يتم خلالها تقديم عرض مبسط عن بعض العمليات الجراحية فى مجال التناسليات.

وتنطلق فعاليات القافلة يوم الأربعاء بقرية معصرة عرفة بمركز إطسا مع عقد محاضرة عن مرض البروسيلا فى الماضي والحاضر والمستقبل، ويوم الخميس بقرية قصر رشوان بمركز طامية ويصاحبها عرض لبعض حالات الولادات العسرة ومشاكل بعد الولادة.
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