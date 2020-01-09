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محافظات

تكريم صدى البلد باحتفالية نقابة التمريض باليوم العالمي في بورسعيد | شاهد

الخميس 09/يناير/2020 - 05:26 م
تكريم صدى البلد باحتفالية
تكريم صدى البلد باحتفالية النقابة العامة للتمريض
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احمد سالم
كرمت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام تمريض مصر موقع صدى البلد اليوم خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض و الذي أقيم بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

جاء تكريم صدى البلد بشكل خاص لجهوده في تغطية أخبار الصحة بوجه عام و التمريض المصري بشكل خاص خاصة في محافظة بورسعيد والتي شهدت نقله نوعية كبري بشأن دخول بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل كأول محافظات مصر

وتسلم التكريم نيابة عن موقع صدى البلد الإعلامي محمد الغزاوى مدير مكتب صدى البلد بمحافظة بورسعيد

وأكدت الدكتورة كوثر محمود خلال تكريم صدى البلد التي شهدت اليوم خلال الاحتفالية تكريم منفرد علي أهمية دور الإعلام المصري في إظهار الحقائق الكاملة لتطور المنظومة الكاملة للصحة من خلال المنظومة الجديدة التي أخذت خطي ثابته في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطن المصري ووضعها علي اهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية.

وشددت نقيب تمريض مصر علي أهمية الإعلام المصري في مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع لاظهار كافة الحقائق أمام الموطن ومجابهة الشائعات التي تستهدف أمن وأمان المواطن و الدولة



تكريم صدى البلد باحتفالية نقابة التمريض باليوم العالمي في بورسعيد | شاهد
تكريم صدى البلد باحتفالية نقابة التمريض باليوم العالمي في بورسعيد | شاهد
تكريم صدى البلد باحتفالية نقابة التمريض باليوم العالمي في بورسعيد | شاهد
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