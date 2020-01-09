افتتاح أعمال تطوير الاستقبال بمستشفى أحمد ماهر التعليمي

افتتح محمد صلاح الدين زعتر رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم أعمال التطوير بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أحمد ماهر التعليمي.



وصرح بأن أعمال التطوير تأتي في ظل حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية لتواكب أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.



وأضاف أن أعمال التطوير استغرقت سبعة أشهر وشملت وحدة الموجات الصوتية والمقطعية ووحدة الحالات الحرجة ووحدة الطوارئ و( 3 ) غرف عمليات للحوادث مجهزة بأحدث اجهزة التدخل الجراحى.



كما شملت تطوير وحدة أشعة الطوارئ واستراحة الأطباء وتطوير وتجهيز 2 معمل للطوارئ، كما تم تطوير ثلاث غرف كشف لقسم العظام وثلاث غرف كشف لقسم جراحة وغرفة كشف لقسم النساء والولادة وغرفة تجبيس بقسم العظام وغرفة التسجيل الطبي بالاستقبال.



وأوضح د. محمد فوزى نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية أن تكلفة أعمال التطوير بلغت 13 مليون جنيه وتم افتتاح المرحلة الأولى في شهر سبتمبر 2018 وتم افتتاح المرحلة الثانية اليوم لتصبح الطاقة الاستيعابية للاستقبال بالمستشفى 42 سريرا يخدم أكثر من 1200 مريض يوميا.



وأضاف د. أحمد عبد العزيز مدير عام المستشفى أنه يتم حاليا تطوير الدور الثالث بتكلفة 9 ملايين جنيه ويشمل عيادات خارجية وقسم العظام واكبر قسم لجراحة المناظير بجمهورية مصر العربية، كما يجري إنشاء منظومة إطفاء متكاملة عبارة عن نظام إطفاء بالمياه والغاز ومنظومة إنذار حريق ، كما يجري تجهيز منظومة إطفاء بمستشفى الجمهورية ومحطة كهرباء جديدة وذلك بتكلفة إجمالية 100 مليون جنيه لأعمال التطوير بمستشفى أحمد ماهر ومستشفى الجمهورية.