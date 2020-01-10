AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:01 ص
تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتساب "WhatsApp"، عن إيقافها خدمة المراسلة الفورية الأشهر في العالم عن العمل على العديد من هواتف أندرويد وآيفون الذكية بداية الشهر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "heart" البريطاني، لن يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية، التي تعمل على إصدارات أقدم من iOS وأندرويد من إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الموجودة على تطبيق المراسلة، بداية من الأول من شهر فبراير 2020.

وتشمل قائمة المتضررين مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم، وستتوقف أيضًا الخدمة لدي مستخدمو أجهزة آيفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم، مع حلول 1 فبراير المقبل.

ولن تتمكن أجهزة آيفون iPhone و أندرويد Android تلك التي تعمل على الإصدارت القديمة من أنظمة التشغيل من إنشاء حسابات واتساب WhatsApp جديدة، وقد يتوقف أيضًا تطبيق المراسلة عن العمل على أجهزة آيفون وأندرويد التي لم تقم بتحديث نظام تشغيلها الشهر المقبل.

ولحسن الحظ، على الرغم من أن معظم مستخدمي الهواتف الذكية سيتمكنون من تحديث برامجهم قبل 1 فبراير، عندما يتم تطبيق الإجراءات الجديدة، فإذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها على كلا الهاتفين.

- إذا كنت أحد مستخدمي هواتف آيفون iPhone، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى "الإعدادات Settings" ثم "عام General" ثم "تحديث البرنامج Software Update".

- أما إذا كنت أحد مستخدمي هواتف أندرويد Android، فأنت بحاجة إلى الذهاب إلى "الإعداداتSettings" ، ثم "حول الهاتف About Phone" ثم "معلومات البرنامج "Software Info".

ومن خلال هذه الخطوات سوف تكون قادرًا على معرفة إصدار نظام التشغيل الذي يستخدمه هاتفك، ويجب عليك أن تمنحك هاتفك خيار التحديث إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم.

الجدير بالذكر أن واتساب أعلن خلال العام الماضي، أنه سيتوقف عن العمل في هواتف ويندوز Windows، قبل بداية عام 2020 بساعات، فإذا كان هذا ينطبق عليك، فلن تتمكن من إنشاء حساب واتساب جديد أو التحقق من الحساب الموجود حاليًا، قائلًا في بيان: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتساب في متجر Microsoft بعد 1 يوليو 2019".
أقرأ أيضاً
Advertisements

ترشيحاتنا

جوزي جه.. دفن جثة طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

المرور: بدء إغلاق شارع الهرم لمدة 3 أيام بالاتجاهين

ملابس شتوية تسبب سيلان الأنف والسعال والحكة.. تعرف عليها

رضا عبد العال: حازم إمام ورمضان صبحي قد محمد صلاح 100 مرة

وفاة 25 شخصا في إسرائيل لهذا السبب

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار مجلس النواب بالحد من صلاحيات ترامب العسكرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

زوج ميجان.. صحيفة تجرد الأمير هاري من لقبه وتستبعده من الصورة

بعد 43 يوما في ثلاجة الموتى .. دفن قتيلة محافظة صبيا والكشف عن مصير طفلها