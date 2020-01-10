WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

أقرأ أيضاً

أعلنت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق"، عن إيقافها خدمة المراسلة الفورية الأشهر في العالم عن العمل على العديد من هواتف أندرويد وآيفون الذكية بداية الشهر المقبل.وبحسب ما ذكره موقع "heart" البريطاني، لن يتمكن مستخدمو الهواتف الذكية، التي تعمل على إصدارات أقدم من iOS وأندرويد من إنشاء حسابات جديدة أو التحقق من الحسابات الموجودة على تطبيق المراسلة، بداية من الأول من شهر فبراير 2020.وتشمل قائمة المتضررين مستخدمي الهواتف الذكية العاملة بالإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد نسخة 2.3.7 وما أقدم، وستتوقف أيضًا الخدمة لدي مستخدمو أجهزة آيفون التي تعمل على نظام التشغيل iOS 8 أو الأقدم، مع حلول 1 فبراير المقبل.ولن تتمكن أجهزة آيفون iPhone و أندرويد Android تلك التي تعمل على الإصدارت القديمة من أنظمة التشغيل من إنشاء حساباتجديدة، وقد يتوقف أيضًا تطبيق المراسلة عن العمل على أجهزة آيفون وأندرويد التي لم تقم بتحديث نظام تشغيلها الشهر المقبل.ولحسن الحظ، على الرغم من أن معظم مستخدمي الهواتف الذكية سيتمكنون من تحديث برامجهم قبل 1 فبراير، عندما يتم تطبيق الإجراءات الجديدة، فإذا كنت تعتقد أنك قد تحتاج إلى تحديث نظام التشغيل الخاص بهاتفك، فهناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها على كلا الهاتفين.- إذا كنت أحد مستخدمي هواتف آيفون iPhone، فأنت بحاجة إلى الانتقال إلى "الإعدادات Settings" ثم "عام General" ثم "تحديث البرنامج Software Update".- أما إذا كنت أحد مستخدمي هواتف أندرويد Android، فأنت بحاجة إلى الذهاب إلى "الإعداداتSettings" ، ثم "حول الهاتف About Phone" ثم "معلومات البرنامج "Software Info".ومن خلال هذه الخطوات سوف تكون قادرًا على معرفة إصدار نظام التشغيل الذي يستخدمه هاتفك، ويجب عليك أن تمنحك هاتفك خيار التحديث إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم.الجدير بالذكر أنأعلن خلال العام الماضي، أنه سيتوقف عن العمل في هواتف ويندوز Windows، قبل بداية عام 2020 بساعات، فإذا كان هذا ينطبق عليك، فلن تتمكن من إنشاء حساب واتساب جديد أو التحقق من الحساب الموجود حاليًا، قائلًا في بيان: "لن تتمكن بعد الآن من استخدام جميع أنظمة تشغيل Windows Phone بعد 31 ديسمبر 2019، وقد لا يتوفر واتساب في متجر Microsoft بعد 1 يوليو 2019".