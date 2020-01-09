AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور

الخميس 09/يناير/2020 - 05:23 م
مستقبل وطن الفيوم
مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالفيوم تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحى أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم برئاسة محمود خيري مقرر الامانة بالفيوم بالتعاون مع أمانة الشواشنة فاعلية مبادرة تكريم الأيدي العاملة في صناعة الفخار بقرية النزلة والتي تمثل صناعة من الصناعات الهامة في القرية وصناعة ذات تاريخ قديم يتوارثها الأجيال الذين يعملون في هذه الصناعة .

وتم الاتفاق على عمل معرض دائم بالمحافظة لعرض جميع المنتجات من الفخار والخزف.

تفقد المدعوون المباني التي تمثل التراث الجميل المأخوذ من صناعة الفخار.

وتم تكريم وتوزيع الهداية على جميع العاملين فى هذه الصناعة تشجيعًا لهم لتكملة مسيرتهم في هذه المهنة يأتي ذلك في إطار جهود حزب مستقبل وطن لرعاية أصحاب الحرف اليدوية وتقديم سبل الدعم لتطوير هذا الحرف.

شارك الفاعلية أمين مساعد المحافظة على غيث وأمين اعلام المحافظة وأمين التقييم والمتابعة وأعضاء هيئة مكتب امانة الشواشنة .
مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور
مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور
مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور
مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن بالجيزة يوزع بطاطين على الأهالي ضمن مبادرة "شتاء بارد"

أمانة المهنيين المركزية بمستقبل وطن تبدأ جولاتها بالمحافظات بزيارة الفيوم

قافلة طبية لحزب مستقبل وطن لتوقيع الكشف الطبي على أهالي الدرب الأحمر بالمجان.. صور

مستقبل وطن بالفيوم يوزع غطاء الشتاء على الأسر الأكثر احتياجا

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بشأن تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء

أخبار الرياضة| بشرى سارة لجماهير الزمالك.. رسالة نجم الأهلي.. مفاجأة بشأن عقد ساديو ماني مع ليفربول

سامح شكري يتوجه إلى الجزائر حاملا رسالة من السيسي إلى الرئيس تبون

لوصوله إلى مستحقيه.. الحكومة تبدأ دراسة تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط

صدمة فتاة عند رؤيتها تامر حسنى.. تفاصيل

عودة القوة الضاربة .. الزمالك يعلن قائمة مباراة زيسكو الزامبى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن تناوله.. نوع شهير من المسكنات يسبب برودة المشاعر

في عيد ميلادها.. 30 إطلالة ملكية للأميرة كيت ميدلتون

طرح jac s4 الكروس أوفر في مصر .. اعرف السعر و المواصفات