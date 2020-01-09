مستقبل وطن الفيوم يكرم عمال صناعة الفخار بالنزلة | صور

نظمت أمانة العمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن بالفيوم تحت رعاية المهندس عبدالقادر الجارحى أمين حزب مستقبل وطن بالفيوم برئاسة محمود خيري مقرر الامانة بالفيوم بالتعاون مع أمانة الشواشنة فاعلية مبادرة تكريم الأيدي العاملة في صناعة الفخار بقرية النزلة والتي تمثل صناعة من الصناعات الهامة في القرية وصناعة ذات تاريخ قديم يتوارثها الأجيال الذين يعملون في هذه الصناعة .



وتم الاتفاق على عمل معرض دائم بالمحافظة لعرض جميع المنتجات من الفخار والخزف.



تفقد المدعوون المباني التي تمثل التراث الجميل المأخوذ من صناعة الفخار.



وتم تكريم وتوزيع الهداية على جميع العاملين فى هذه الصناعة تشجيعًا لهم لتكملة مسيرتهم في هذه المهنة يأتي ذلك في إطار جهود حزب مستقبل وطن لرعاية أصحاب الحرف اليدوية وتقديم سبل الدعم لتطوير هذا الحرف.



شارك الفاعلية أمين مساعد المحافظة على غيث وأمين اعلام المحافظة وأمين التقييم والمتابعة وأعضاء هيئة مكتب امانة الشواشنة .