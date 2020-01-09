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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لبلاتينيوم

الخميس 09/يناير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه على الملعب الوطني في هراري، عاصمة زيمبابوي؛ استعدادا لمواجهة بلاتينيوم في دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق قد تدرب أمس الأربعاء على نفس الملعب في تمام الخامسة مساء؛ نظرا لوصول البعثة إلى زيمبابوي ظهرا بعدما استغرقت رحلتها من القاهرة إلى هراري 12 ساعة تخللها ترانزيت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قبل أن يخوض الفريق مرانه الثاني في هراري في الثالثة عصر اليوم.

وفضل الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خوض مران الأمس في الخامسة مساء لمدة نصف ساعة فقط؛ بسبب هطول الأمطار، لكنه قرر أن يكون مران اليوم في الثالثة عصرا ، وهو نفس توقيت المباراة، بعدما حصل اللاعبون على قسط من الراحة.

ويواجه الأهلي يوم السبت المقبل فريق بلاتينيوم بطل زيمبابوي، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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