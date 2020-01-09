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مرأة

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

الخميس 09/يناير/2020 - 07:02 م
طريقة عمل الكريب
طريقة عمل الكريب الحادق
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رشا عوني
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، لذا نقدم لك عشاء صحيا وخفيفا مكونا من الكريب الحادق المحشو، مع بطاطس ودجز بخطوات سهلة وبسيطة.

أولًا الكريب الحادق

مدة التحضير: 15 دقيقة
الكمية : يكفي لـ 3 أفراد

مكونات الكريب الحادق:
بيضتان
كوب حليب ونصف
كوب طحين
رشة ملح
ملعقة زيت

طريقة عمل الكريب الحادق :
في الخلاط ضيفي اللبن ثم اخفقي البيض عليه
ضيفي الدقيق للمكونات مع الملح واخلطي المكونات معًا في الخلاط
ضيفي الزيت واخلطيه مرة أخرى حتى يصبح سائل متجانس
ضعي مقلاة على نار هادئة
ضعي بها ملعقة زيت
ضعي كمية مناسبة من الخليط في المقلاة ووزعيها بشكل دائري
اتركيها على كل جانب لمدة دقيقة
كرري نفس العملية حتى تنتهي من كمية الخليط

حشو الكريب الحادق :
يمكنك حشو الكريب الحادق بما ترغبين، مثل الجبن، التركي المدخن مع شرائح الخس والطماطم، او إعداد قطع دجاج مشوحة على النار ووضعها في الكريب الحادق .

ثانيًا : بطاطس ودجز
المدة : 15 دقيقة
الكمية: تكفي لـ3 أفراد ( يمكنك زيادة الكمية حسب العدد)

مكونات بطاطس ودجز :
نصف كيلو بطاطس مقطعة شرائح عريضة وسميكة
كوب دقيق
ملح وفلفل أسود
3 ملاعق كبيرة (45 جم) زيت
ملعقة صغيرة بابريكا
نصف ملعقة ثوم بودرة
نصف ملعقة بصل بودر
نصف ملعقة صغيرة أُوريجانو
نصف ملعقة زعتر مجفف مطحون
نصف ملعقة صغيرة روزماري مطحون

طريقة عمل بطاطس ودجز :
قشري البطاطس وقطعيها شرائح سميكة وضعيها في وعاء مليء بالماء مع ملعقة ملح على النار، وارتكيها تغلي لمدة 5 دقائق فقط ثم صفيها جيدًا من الماء.

وفي وعاء آخر ضيفي البهارات وقلبيها جيدًا ثم ضيفي عليها شرائح البطاطس وقلبيها حتى تتشبع الشرائح بالتوابل

اغمسي كل شريحة بطاطس في الدقيق وقومي برصها في صينية مغطاة بورق فويل وادخليها الفرن 5 دقائق وقلبيها على الجانبين
هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز
هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز
هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز
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هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

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