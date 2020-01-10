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برلمان

غدا.. مؤتمر حاشد للقبائل والعائلات المصرية لدعم الأمن القومي

الجمعة 10/يناير/2020 - 05:00 ص
علم مصر
علم مصر
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ماجدة بدوى
أعلن اتحاد القبائل والعائلات المصرية ورابطة أبناء الصعيد بالجيزة عن تنظيم مؤتمر حاشد غدا السبت الساعة الثالثة عصرا بمنطقة المنصورية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية ومؤسسات الدولة لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي المصري داخليًا وخارجيا.

أكد الإعلامي الكبير فهمي عمر أن القبائل المصرية داعمة دائما للدولة المصرية وهذا الدعم قديم وتجدد مع ثورة ٣٠يونيه عندما انحازت القبائل العربية المصرية الي ثورة الشعب وأعلنت دعمها الكامل للرئيس السيسي ،وجاء الوقت للوقوف بقوة مع الدولة المصرية في مواجهة التهديدات الأخيرة والأطماع الخارجيه التي تهدد أمننا القومي.

وقال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب منسق القبائل العربية بالأسكندرية ومطروح: إن دعم الرئيس السيسي والدولة فرض عين علي كل مصري ،ولايجب أن نتهاون بما يحدث حولنا من اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

وأكد النائب هشام الشعيني عضو مجلس النواب منسق القبائل والعائلات المصرية بالصعيد والبحر الأحمر أن اتحاد القبائل المصرية قرر تنظيم سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد في قنا يوم الجمعة القادم وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة.

وشدد الشعيني علي أن دعم الرئيس السيسي واجب علينا جميعا لأنه رئيس بطل حمل كفنه علي يده من أجل تخليص مصر من تنظيم إرهابي ،ومصر الأن معرضه للخطر ولايمكن أن نترك الرئيس والقوات المسلحة المصرية بدون دعم شعبي عريض من أبناء القبائل والعائلات المصرية.

وقال كمال عثمان مخلوف منظم المؤتمر رئيس رابطة أبناء الصعيد بالجيزة إن أبناء القبائل والعائلات المصرية وأبناء الصعيد سيرسلون ردا مزلزلا علي أكاذيب وأطماع تركيا في المنطقة.

وأكد أن المؤتمر سيفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي لإتخاذ كافة التدابير لحماية الأمن القومي المصري وسيرفع الحاضرون صور أبن مصر وفخرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيردون علي الجميع بأن الشعب كله خلف القيادة المصرية.
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