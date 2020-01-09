تعاون بين مصر واليابان في الاستخدام الفعال للمياه بإفريقيا

شارك السفير الياباني لدى مصر، نوكي ماساكي، في الحفل الختامي للتدريب الخاص ببرنامج التعاون الثلاثي "الاستخدام الفعال للمياه في أهداف الري المعتدل" والذي عقد بالمركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية (قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري) بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA).



يهدف التدريب إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية في البلدان الإفريقية من خلال توفير التدريب على الإدارة الفعالة لاستخدام المياه في عملية الري لمهندسي الري والزراعة من البلدان الإفريقية حيث تقوم الحكومة اليابانية منذ عام 2004 بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ برامج تدريب التعاون الثلاثي الموجهة للبلدان الإفريقية في مجال الري، بمشاركة 327 متدربًا حتى عام 2019.



حضر التدريب هذا العام 19 متدربًا من ثماني دول، من بينها خمس دول من حوض النيل هي: (إثيوبيا وغانا وكينيا ومالاوي والسودان وجنوب السودان وتنزانيا وزامبيا).



وبدوره اكد السفير نوكي، أن التدريب هذا العام كان في غاية الأهمية. مرجعا ذلك الي ان مشاكل وقضايا المياه في إفريقيا أصبحت أكثر تعقيدًا وبشكلٍ متزايد، بجانب ان الاستخدام الفعال للمياه اصبح من الأمور الأساسية بالنسبة إلى أهداف التنمية المستدامة (SDG)، وأيضًا بالنسبة لـ "أجندة إفريقيا 2063" خاصة أن البلدان المستهدفة من خلال هذا البرنامج التدريبي تتضمن بلدانا من دول حوض النيل العشرة، ومن المتوقع أن يساهم هذا التدريب في تحسين استخدام الموارد المائية المحدودة لنهر النيل.



وأضاف نوكي أن هذا التدريب يأتي كمتابعة لنتائج مؤتمر طوكيو السابع للتنمية في إفريقيا (TICAD7)، والذي عقد بمدينة يوكوهاما في أغسطس الماضي حيث تم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن "برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري –الياباني لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب"، بين هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية (EAPD)، بحضور الرئيس السيسي الذي شارك في رئاسة هذا المؤتمر.



وتابع : وكنتيجة لتوقيع هذه المذكرة، تسعى الحكومة اليابانية بالتعاون مع الحكومة المصرية إلى تقديم دعم أكثر فعالية إلى البلدان الإفريقية، ويأتي انعقاد هذا التدريب أيضًا كجزء من تلك المساعي والجهود.

