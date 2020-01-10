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برلمان

برلماني: نركز على مساندة وزارة الإعلام للقيام بدورها مع الهيئات الثلاث

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:00 ص
النائب نادر مصطفى
النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إننا اللجنة ستركز خلال الفترة المقبلة على مساندة وزارة الإعلام للقيام بدورها من خلال التنسيق بين الوزارة والهيئات الإعلامية الثلاث.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنركز أيضا على دور وزارة الإعلام فى التصدى للشائعات التى تواجه المجتمع خلال الفترة الأخيرة، كما أننا سننظر فى دمج وزارتى السياحة والآثار معا، قائلا إن هناك طفرة فى ملفات الإعلام والثقافة والآثار خلال الفترة الماضية.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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