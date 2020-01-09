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محافظات

مدير الصحة بسيناء: أتواصل مع الحالات الحرجة شخصيا في مبادرة دعم المرأة

الخميس 09/يناير/2020 - 06:46 م
مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة
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احمد صالح
أكدت الدكتورة انتصار سري منسق عام المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية بشمال سيناء، أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض غير السارية (السكر والضغط والسمنة) وأنه كلما كان الاكتشاف مبكرا كلما كان العلاج بسيطًا دون التعرض لأي مخاطر صحية من أجل حياة طبيعية.

وأوضحت أن مراكز الإحالة تضم خمس محافظات وأنها لا تمثل عائقا خاصا بمحافظة شمال سيناء وأن أخصائى الأورام بمراكز الإحالة هو القادر على البت في تأكيد الفحص وطبيعة التدخل من سيدة لأخرى.

وأكدت طرح جميع المشاكل التي تواجه المحافظة وخصوصا الإحالة في أول اجتماع لمنسقي المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية.

ووجهت بضرورة التواصل مع الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخل سريع عن طريق مدخلي البيانات ومعها شخصيا.

وأشارت إلى أن جميع الخدمات المقدمة بالمبادرة في حالة الإحالة على أخصائى الأورام مجانية وأن مدير مديرية الصحة يسعى جاهدا على رفع معاناة الإحالة للحالات المشتبهة وأنه لا يوجد أي موانع للفحص.

من جانبه قال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي إن العمل يجري على قدم وساق في إعادة توزيع الفرق على مستوى المحافظة بما يتناسب مع استراتيجية العمل الحالية وأضاف أن تكليف إدارة التثقيف والإعلام بتكثيف الدعاية الإعلامية خلال المرحلة القادمة.

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهد لنشر الوعي الصحي والثقافي في المجتمع بضرورة المشاركة بالمبادرة الرئاسية.

وأشار إلى دور الرائدات الريفيات في الحشد والتعبئة المجتمعية لإنجاح المبادرة متمنيا صحة أفضل للمواطن على أرض سيناء.
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