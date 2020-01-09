شاهد.. بابا الفاتيكان يعتذر ويقبل راهبة بعد تأكده من براءتها

أٌقدم بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، على تقبيل راهبة بعد أن تاكد من عدم جذبها له في أول لقاء مع الجمهور منذ حادثة احتفال رأس السنة التي تصرف خلالها بغضب غير معتاد مع امرأة جذبته إليها بشدة في ساحة القديس بطرس.



ونشرت صحيفة ديلي ميل، مقطع فيديو للبابا وهو يحيي الجمهور أثناء دخوله قاعة الفاتيكان، ليعلو صوت راهبة مطالبة البابا بتقبيلها، فرد ممازحا "أوه، ولكن أنت لن تجذبيني!"، مما دفع الناس للضحك. وأردف: "سأعطيك قبلة، لكن يجب أن تبقي هادئة. لا تشديني (تجذبيني) إليك!



وأشارت الصحيفة إلى أن الراهبة وعدته بعدم جذبه، فاتحة ذراعيها أمامه فتقدم نحوها وتبادلا القبل على الخد، مما أثار هتافات بين زملائها في الحشد.



وكان البابا قد اعتذر في وقت سابق عن ضرب يد امرأة بغضب عندما أمسكت يده بشدة وجذبته إليها، قائلا إنه خرج عن طوره وقدم "مثالا سيئا" في هذا الموقف.



وجاء اعتذار البابا غير المعتاد بعد أن استخدم أول رسالة له في العام الجديد للتنديد بالعنف ضد المرأة، مشبها ذلك بأنه انتهاك لحرمات الرب.

