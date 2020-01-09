يحدث في مصر والمنطقة العربية.. كل ما تريد معرفته عن أول خسوف للقمر في 2020

تشهد قارات العالم غدا الجمعة 10 يناير أول خسوف للقمر في عام 2020، وهو خسوف شبه ظلي للقمر، يغطي ظل الأرض 90 % تقريبًا من سطح القمر، ويمكن مشاهدته في مصر والمنطقة العربية.



وقالت الصفحة الرسمية لمرصد حلوان على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الخسوف لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ويُمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها (قارة أوروبا– قارة آسيا–معظم قارة أستراليا –قارة أفريقيا–شمال غرب أمريكا الشمالية – شرق أمريكا الجنوبية – غرب المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلسي – المحيط الهندي – القارة القطبية الشمالية).



وحسب صفحة المرصد، تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمسة دقائق تقريبا.



وعن توقيتات الخسوف، ستكون البداية فى الساعة السابعة وثمانى دقائق تقريبًا، وينتهى الساعة الحادية عشر وأثنتى عشرة دقيقة تقريبًا، أما ذروته التى يحجب فيها ظل الأرض 90 % تقريبًا من منطقة شبه الظل، فيتفق توقيته مع توقيت بدر شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ فى الساعة التاسعة وعشردقائق تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلى.



ويحدث الخسوف عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر في الأوضاع العادية.



وتحدث هذه الظاهرة عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل (فيكون خسوفا كليا) أو تقريبي (فيكون خسوفا جزئيا).



ويشهد القرن الواحد والعشرين (بين عامى 2001-2100) 230 خسوفًا قمريًا منهم 85 خسوفًا كاملً و 58 خسوفًا جزئيًا و 87 خسوفًا شبه ظل، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية لمرصد حلوان.

