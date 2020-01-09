كريم بامبو يحيى الذكرى الرابعة لـ رحيل حمادة إمام

أحيا كريم بامبو لاعب نادى الزمالك الذكرى الرابعة لرحيل حمادة إمام، أسطورة الفريق، الذى رحل عن عالمنا فى 9 يناير 2016، عن عمر ناهز 72 عامًا.
ونشر كريم بامبو عبر حسابه على "انستجرام": "مجموعة من الصور للراحل وعلق ❤ أبدًا لن ننساك".
وساهم حمادة إمام خلال مسيرته فى الملاعب فى فوز الزمالك بـ 3 ألقاب للدوري المصري، وبطولتين كأس مصر.
وتحل اليوم، الذكرى الرابعة لوفاة أسطورة الزمالك حمادة إمام، والذي رحل عن عالمنا في التاسع من مايو عام 2016.
ونشر كريم بامبو عبر حسابه على "انستجرام": "مجموعة من الصور للراحل وعلق ❤ أبدًا لن ننساك".
وساهم حمادة إمام خلال مسيرته فى الملاعب فى فوز الزمالك بـ 3 ألقاب للدوري المصري، وبطولتين كأس مصر.
وتحل اليوم، الذكرى الرابعة لوفاة أسطورة الزمالك حمادة إمام، والذي رحل عن عالمنا في التاسع من مايو عام 2016.