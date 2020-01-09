كريم بامبو يحيى الذكرى الرابعة لـ رحيل حمادة إمام

أحيا كريم بامبو لاعب نادى الزمالك الذكرى الرابعة لرحيل حمادة إمام، أسطورة الفريق، الذى رحل عن عالمنا فى 9 يناير 2016، عن عمر ناهز 72 عامًا.



ونشر كريم بامبو عبر حسابه على "انستجرام": "مجموعة من الصور للراحل وعلق ❤ أبدًا لن ننساك".



وساهم حمادة إمام خلال مسيرته فى الملاعب فى فوز الزمالك بـ 3 ألقاب للدوري المصري، وبطولتين كأس مصر.



وتحل اليوم، الذكرى الرابعة لوفاة أسطورة الزمالك حمادة إمام، والذي رحل عن عالمنا في التاسع من مايو عام 2016.