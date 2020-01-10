الحكومة تحيل قانون البنوك الجديد إلى البرلمان.. نواب: يسهم في الحفاظ على حقوق العملاء والشركات والدولة.. ويحسن كفاءة الجهاز المصرفي ويعزز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة

موازنة البرلمان تطالب بحوار مجتمعي قبل إقرار قانون البنوك الجديد

برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي

نائب:قانون البنوك الجديد يمنح صلاحيات للبنك المركزى فى حالات الطوارئ





أكد عدد من نواب البرلمان أن قانون البنوك الجديد المحال من مجلس الوزراء إلى الحكومة يتميز بعدد من الفوائد منها أنه يساهم في الحفاظ على حقوق العملاء والشركات والدولة من خلال التشديد المالي الرقابي على البنوك والشركات، هذا بالإضافة إلى أنه عبارة عن حركة تشريعية تنظيمية رقابية لتقليل الفساد الاداري والمالي ومنع الاحتكار ، كما أشاروا إلى أن القانون يساهم فى تحسين كفاءة الجهاز المصرفى وتعزيز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة ، بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك وبعضها البعض ، كما طالبوا بضرورة تشكيل حوار مجتمعي لسماع آراء جميع الأطراف المعنية من جانب الوزارات وأصحاب المصارف بالاضافة الى اراء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لتوقيع اتفاق نهائي على مشروع القانون تحت قبة البرلمان.





أيد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مبدئيًا مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.





وقال "الفقى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البرلمان ينتظر هذا التشريع منذ فترة لكونه يشكل أهمية كبرى في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة.





وطالب النائب بضرورة تشكيل حوار مجتمعي لسماع آراء جميع الأطراف المعنية من جانب الوزارات وأصحاب المصارف بالاضافة الى اراء لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان لتوقيع اتفاق نهائي على مشروع القانون تحت قبة البرلمان.





وأيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبدئيًا مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.





وقال "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن من أبرز الفوائد التي تميز القانون أنه يسهم في الحفاظ على حقوق العملاء والشركات والدولة من خلال التشديد المالي الرقابي على البنوك والشركات، لافتًا إلى أنه عبارة عن حركة تشريعية تنظيمية رقابية لتقليل الفساد الاداري والمالي ومنع الاحتكار.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت وقوع رؤس فساد كبار بالدولة وذلك دليل كبير على أن هناك رقابة قوية وفعالة على كل من تسول له نفسه أن يأخذ حق ليس بحقه أو يستخدم صلاحياته من أجل جني الأموال بطرق غير شرعية.





وتابع النائب قائلا:" لابد أن يدرك كل مسئول لا يراعي ربنا في عمله أنه لن يدخل القبر ومعه جنيه واحد ولابد أن يدرك أيضا أن هناك ربا سوف يحاسبه أينما كان قبل أن تحاسبوا الدولة".





وقال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إن قانون البنوك الجديد يستهدف وضع مبادئ عامة لإحكام رقابة البنك المركزى وسيطرته على البنوك ، كما أنه يساهم فى تحسين كفاءة الجهاز المصرفى وتعزيز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة ، بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك وبعضها البعض.





كما أشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون البنوك الجديد ينظم إجراءات تعيين مجالس إدارات البنوك ، وبالتالى ستكون له السلطة عليه فى كل القرارات.





كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن هذا القانون يمنح صلاحيات للبنك المركزى فى حالات الطوارىء لكى يتعامل مع البنوك بحرفية هائلة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الطارئة فى السياسة النقدية ونقص النقد الأجنبى.





يأتى ذلك بعد أن كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.





وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.





وكان مجلس الوزراء وافق - في أكتوبر الماضي - على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.





وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، وأكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.





ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.





ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.





ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.



