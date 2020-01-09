الأوقاف تعلن نتيجة مسابقة اللغة العربية



وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تتمنى له التوفيق.



كانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أعلنت عن فتح باب التقدم للراغبين فى استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين، بعدة شروط أبرزها أن يكون من خريجى جامعة الأزهر الشريف.



واشترطت الأوقاف، فى راغبى التحسين أن يكون من خريجى الكليات الآتية: أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون بشعبتيها، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية جميع اللغات، كلية التربية جامعة الأزهر شعب: «الدراسات الإسلامية، واللغة العربية» بتقدير «جيد جدًا» فصاعدًا.



وأتاحت الوزارة، فرصة التحسين لجميع الحاصلين على درجة التخصص الماجستير أو العالمية الدكتوراه فى التخصصات المذكورة، علمًا بأنه يشترط للمتقدمين اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التى تجرى فى هذا الشأن، فى القرآن الكريم والخطابة والثقافة الإسلامية العامة، وفق ما تقتضيه مهمة الخطيب، وذلك خلال أسبوع من تاريخ الإعلان.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف، مواعيد مقابلة المرشحين للاختبار أمام لجنة الاستماع المشتركة بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام من المتقدمين لمسابقة الأصوات الحسنة.



وتم اختبار المجموعة الأولى يوم السبت 23 /11 /2019م وتم تعديل مواعيد اختبارات المجموعة الثانية والثالثة، وذلك بجامع عمرو بن العاص الساعة العاشرة صباحا.

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة مسابقة اللغة العربية التي أقامتها الوزارة، وأسفرت عن فوز الشيخ أحمد دسوقي محمد مكي ( إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة ) بالمركز الأول ، وتأهيله لإيفاد شهر رمضان.