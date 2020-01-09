ثقافة الشرقية تناقش دور المكتبة في تنمية عقل الأطفال





تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة حملاتها للتوعية المجتمعية بين رواد المواقع الثقافية بفرع ثقافة الشرقية، حيث نظم قصر ثقافة الزقازيق ندوة عن "تأثير الزواج العرفي علي المجتمع"



أوضحت الندوة أن انتشار ظاهرة الزواج العرفي وخاصة بين الشباب الجامعي من الجنسين من أخطر الظواهر التي من شأنها تدمير أواصل هذه الأمة وتخريج أجيال ممن لا يعرفون لهم أبًا أو أمًا هي أجيال تعد من اللقطاء، فهذا النوع من الزواج لا يحقق مقاصده الاجتماعية والإنسانية، وهوغير معروف لأسرة الولد أو البنت وليس فيه نفقة ملزمة ولا كسوة ولا سكن ولا رحمة لان كل منهما يحرص على كتمان الأمر وإخفاء الزواج وهو ما يفتح أبوابًا للفساد لانهاية لها وعواقبه الحسرة والندامة.





عقد بيت ثقافة مشتول السوق محاضرة بعنوان "دور المكتبة في تنمية عقل الأطفال" أوضحت أن مكتبة الطفل هي مكتبة مصممة خصيصا للأطفال والمراهقين وتعني مثل هذه المكتبات بأدب الأطفال وأدب الشباب ومما لاشك فيه أن التعود علي القراءة منذ الطفولة المبكرة يغرس في الأطفال حب القراءة والإطلاع وبذلك تصبح هواية يمارسها الطفل ويتمسك بها كوسيلة من وسائل تحقيق الذات وتنميتها خلال مراحل الحياة المختلفة.





كما نظم قصر ثقافة منيا القمح ندوة بعنوان "العوامل المؤثرة على تأخر النمو العقلي لدى الأطفال" ألقاها د. أحمد عزيز، تحدث عن تعريف تأخر النمو العقلي والفرق بينه وبين التخلف العقلي وبعض الأمراض الأخرى وعن بعض الأسباب لهذا المرض وطرق التعامل مع أصحاب هذه الأمراض وطرق علاجها.



ناقش قصر ثقافة منيا القمح كتاب "فيل أبرهة" تناول جيش أبرهة الحبشي وفيله الذي ركع أمام الكعبة المشرفة ورفض هدمها فى واقعة عام الفيل وهو عام ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن دور عبد المطلب جد الرسول فى هذه الواقعة، كما نفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة لعمل شنط يد بخيط المكرمية.



ضمن برنامج حوار مع مسؤول استقبل قصر ثقافة ديرب نجم "سمية البنا" مدير مجمع مدارس بديرب نجم والذي يخدم عدد كبير من قرى مركز ديرب نجم، وأوضحت خطة المدرسة للارتقاء بالمستوى التعليمي وذكرت أن الاهتمام بالطالب هو الأساس لنجاح أي مدرسة فيجب التركيز علية ومشاركته فى جميع الأنشطة المدرسية بداية من تنظيم الطابور، وبسؤالها عن الدروس الخصوصية ذكرت أنها عبارة عن وهم كبير ويضيع الكثير من الوقت وأن الدولة قامت بتوفير شرح كافي للمناهج التعليمية لمختلف المراحل بالفيديو من خلال بنك المعرفة وهو متاح لجميع الطلبة ويوفر الوقت والجهد للطالب.



كما عقد القصر محاضرة بعنوان"الطاقة المتجددة" أكدت زيادة الاهتمام بالطاقة المتجددة فى السنوات الأخيرة فى دول الشرق الأوسط، وتعيش مصر فى مرحلة تستمد فيه معظم طاقتها من آبار البترول ومناجم الفحم وغيرها من الطاقة وهذا الوقود سوف يستهلك بسرعة كبيرة ولذلك كان لابد من البحث عن طاقة متجددة لا تنفذ ومستمدة من الطبيعية مثل الرياح والمياه والشمس والتي تتميز بأنها نظيفة لا تلوث البيئة ودائمة لا تنفذ.