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أخبار العالم

حرق تمثال ترامب في مسقط رأس زوجته ميلانيا.. صور

الخميس 09/يناير/2020 - 06:49 م
تمثال ترامب في سلوفينيا
تمثال ترامب في سلوفينيا
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شيماء مصطفى
حرق مجهولون، تمثالًا خشبيًا يسخر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلدة مورافتشه بسلوفينيا، البلد التي تعد مسقط رأس زوجته ميلانيا.

وذكرت قناة "يورو نيوز" أن التمثال الذي يبلغ طوله 8 أمتار ويظهر ترامب ويده مرفوعة مثل تمثال الحرية الأمريكي، تم تدمير كليًا، برغم إخماد رجال الإطفاء الحريق.

وأضافت القناة أن الشرطة السلوفينية تبحث عن الفاعل، خاصة أن مع تشييده اعترض بعض السكان هناك، وتعهدوا بحرقه في عيد الهالوين.

وأدان رئيس بلدية مورافتشه، ميلان بالاجيتش، إحراق التمثال، واصفا الحادث بـ "الاعتداء على الفن والتسامح والقيم الأوروبية الأساسية".
حرق تمثال ترامب في مسقط رأس زوجته ميلانيا.. صور
حرق تمثال ترامب في مسقط رأس زوجته ميلانيا.. صور
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