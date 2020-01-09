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فن

رامي صبري يهنئ أصالة بأغنيتها الجديدة : الله يسعدك وانا دائما جنبك

الخميس 09/يناير/2020 - 06:57 م
رامى صبرى و أصالة
رامى صبرى و أصالة
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محمد بدران
حرص النجم رامي صبري على تهنئة آصالة بمناسبة طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "شامخ".

ونشر رامي صبري من خلال حسابه على انستجرام صورة بوستر الاغنية وعلق قائلًا "مبروك يا حبيبتي الله يسعدك دايما وتكوني قد اي محنه في حياتك وانا دائما جمبك .. يلا اسمعو الاغنيه الخطيره دي 🙏❤️.

يذكر ان الفنانة أصالة، أعلنت مساء اليوم عبر حسابها الشخصي علي موقع "انستجرام" عن طرح فيديو كليب جديد من المقرر أن تطرحه على قناتها بالرسمية "يوتيوب"، ويحمل عنوان "شامخ".

وعلقت أصالة قائلة: "فيديو كليب "شامخ" جديد موعدنا الخميس 6 مساء.

يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وكتبت عبر انستجرام :" " بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى من الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي ، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا.
رامي صبري يهنئ أصالة بأغنيتها الجديدة : الله يسعدك وانا دائما جنبك
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