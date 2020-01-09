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ثقافة

"السيكودراما في السينما المصرية" ندوة بثقافة الإسكندرية

الخميس 09/يناير/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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طارق موسى
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال فرع ثقافة الإسكندرية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة الأنفوشى ندوة بعنوان "السيكودراما في السينما المصرية " بقصر ثقافة الأنفوشي، بحضور د.حسن محمود والأديبة د.إيمان الزيات، تناولت تعريف موجز بأنواع اضطرابات النوم، ومسبباتها العضوي والنفسية فيلم "معالي الوزير نموذجا"، وتحليل الكوابيس الستة في الفيلم، التعريف بسلوكيات وعادات النوم الصحيحة.

كما أقام نادي الأدب اجتماعه الأسبوعي لمناقشة التجربة الشعرية للشاعر محمد ربيع هاشم، بحضور د.مختار عطية، بينما تجدد اللقاء في نادي المرأة مع ورشة تعليم مباديء الكروشيه.

واحتفالا بذكرى ثورة ٢٥ يناير نفذ قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية لإنتاج أعمال فنية باستخدام الخامات المختلفة تحت إشراف مسئول المرسم.

بينما عقد قصر ثقافة الشاطبي محاضرة بعنوان "مناقشة قضايا نبذ العنف والتطرف داخل الأسرة المصرية" تحدثت خلالها زينب طه عن صور العنف المختلفة ومنها العنف ضد المرأة والعنف ضد الشباب، مشيرة إلى الأسرة هي صمام الأمان الأول لمنع التطرف، لابد من تربية الأبناء على القيم والمبادئ التي يدعو إليها الإسلام .
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