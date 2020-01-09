السويد: لا نستبعد أي سيناريو حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران

قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي إنها لا تستبعد أي سيناريو حول أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية على الأراضي الإيرانية.



وأضافت الوزيرة السويدية - في تصريح لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس: "من الضروري أن يكون التحقيق حول أسباب سقوط الطائرة شفافًا".



وأشارت إلى أنها لا ترى مشكلة في أن تقود إيران التحقيق، حيث إن الطائرة تحطمت في طهران ومن سلطتها أن تقود التحقيق، موضحة أن ستوكهولم لا ينتابها قلق من نقص الشفافية على الأرض.



ودعت وزيرة الخارجية السويدية، السلطات الإيرانية إلى أن تكون شفافة وتسمح لجميع الخبراء من مختلف الدول لفحص جميع الأدلة.



يُشار إلى أن 10 مواطنين من السويد كانوا من بين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة على الأراضي الإيرانية الذين بلغ عددهم 176 شخصًا.