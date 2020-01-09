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رياضة

الدوري السعودي.. العدالة يتعادل مع الفيحاء 1-1

الخميس 09/يناير/2020 - 07:01 م
نادي الفيحاء
نادي الفيحاء
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إسماعيل محمود
انتهت مباراة فريقي العدالة والفيحاء، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان " الدوري السعودي".

افتتح السنغالي أليو سيسيه التسجيل للعدالة في الدقيقة 65 ، لكن نواف الصبحي صدم فريق العدالة وجمهوره بتسجيله هدف التعادل لفريقه الفيحاء في الدقيقة 93 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، واقتسامهما نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الفيحاء للنقطة 17 في المركز العاشر، وارتفع رصيد نادي العدالة للنقطة التاسعة في المركز الخامس عشر وقبل الأخير.

وتقام غدًا 3 مباريات في الدوري السعودي، الحزم والشباب ، والتعاون والفتح ، والنصر والاتحاد.
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