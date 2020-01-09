بعد تقلبات الجو | 5 نصائح للقيادة في العواصف الترابية وتجنب الحوادث

تعتبر العواصف الترابية من أخطر ما يمكن أن يصاحب تقلبات الجو في فصل الشتاء، وبالطبع قيادة السيارة أثناء العواصف الترابية يستلزم اتباع بعض الإجراءات الوقائية لضمان سلامتك، لحسن الحظ قد موقع NRI بعض النصائح للقيادة وتشمل :



- ارتداء كمامة :-

يجب ارتداء كمامة طبية، حيث تعمل على تنقية الهواء من الجزيئات الصغيرة، ويمكن وضع قطعة قماش مبللة على الأنف والفم.



- ارتداء النظارات :-

تعمل على حماية العين من الغبار والرمال، ويفضل أن تكون النظارات الوقائية، أما إذا لم تتوفر النظارات، فيجب حماية الوجه بالذراع، ثم ربط قطعة قماش على الرأس لحماية العينين والأذن.



- عدم ارتداء العدسات اللاصقة :-

يجب تجنب ارتداء العدسات اللاصقة في العواصف الترابية، إذ يٌمكن أن تسبب التهاب العين ومشكلات بالرؤية وجفاف العين والشعور بحرقان.



- التوقف عن دعك العين :-

لا بد من تجنب دعك العينين حتى لا تنتقل العدوى خلال هذا الوقت، اما إذا التهبت العين، فيجب غسلها بالماء.



- القيادة ببطء :-

يجب قيادة السيارة ببطء، خاصة في الطرق السريعة، وذلك تجنبا لضعف الرؤية، والسير على جانب الطريق.

