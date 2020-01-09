بعد عملية غالية بن علي.. 5 حالات تستوجب استئصال المرارة

نشرت الفنانة غالية بن على صورة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن خلالها عن خضوعها الى اجراء عملية جراحية تستأصل فيها المرارة، وعلقت غالية بن على على الصورة قائلة : "أنا الحمد الله بخير .. استأصلت المرارة".



ما دور المرارة في الجسم ؟

المرارة تشبه شكل الكمثرى وتقع في الجانب الأيمن من البطن، وتقوم المرارة بتخزين عصارة هاضمة يتم فرزها في الأمعاء الدقيقة للمساعدة على الهضم .



يعاني كثير من التهاب المرارة، وبعد الفحص قد لا يجد الطبيب حلًا لهذه المشكلة إلا استئصال المرارة، في الحالات التالية، بحسب موقع health24 :



1- حصوات في المرارة

2- حصوات في القناة الصفراوية بالمرارة

3- التهاب المرارة نفسها

4- الأورام الحميدة بالمرارة

5- التهاب البنكرياس بسبب حصوات المرارة.