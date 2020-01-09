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تعليم

189 مدرسة ثانوية جاهزة لاستقبال 93 ألف طالب وطالبة لانطلاق امتحان اللغة العربية السبت المقبل

الخميس 09/يناير/2020 - 07:54 م
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همت الحسينى
أكد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية فى بيان له اليوم الخميس أن المدارس الثانوية بنطاق المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لامتحان الصفين الأول والثانى  الثانوى العام المقرر انطلاقها يوم السبت  القادم.

وأضاف أنه سوف يؤدى ٤٦٩٤٦ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى امتحان اللغة العربية ورقيا بالفترة المسائية لجميع الفئات والمدارس  ويؤدى ٤٦١٦٥ طالبا وطالبة بالصف الثانى الثانوى امتحان اللغة العربية الكترونيا بالفترة الصباحية فى ١٨٢ مدرسة مجهزة الكترونيا بإلإضافة إلى ١٥٠٠ طالب وطالبة سيتم اختبارها ورقيا (خدمات /منازل/مجندين/سجون).

وأشار إلى أنه تم تجهيز المدارس إلكترونيا واختبار البنية التكنولوجية فى المدارس وكذلك تم تحديث اجهزة التابلت استعدادا للاختبار وتم تسليم الطلاب الكود الخاص به  وتم عمل كشوف الغياب الورقية لتوقيع الطلبة عليها بالحضور.

وأوضح أنه شدد على ضرورة التأكد من اتصال التابلت بشبكة النت بالمدرسة ويؤدى كل الطلاب الامتحان إلكترونيا بالكود والرقم الخاص به للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبار لكل مادة داخل اللجنة ومنع استخدام الموبيل الخاص بالطالب أثناء تأديته الامتحان.

وأضاف أنه تم تجهيز امتحان ورقيا تحسبا لحدوث مشاكل بالنت وفى حين حدوث مشكلة للطالب التوجه فورا لأخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة لحل المشكله أو عمل محضر رسمى بذلك لكى يحتفظ بحقه متمنيا لنجاح والتفوق لأبنائه الطلاب.
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