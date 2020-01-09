AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية.. 7 بدائل آمنة للتدفئة أثناء النوم

الخميس 09/يناير/2020 - 09:46 م
7 بدائل آمنة للتدفئة
7 بدائل آمنة للتدفئة أثناء النوم في فصل الشتاء
Advertisements
رضوى حسام
مع استمرار برودة الجو في فصل الشتاء، يحتاج العديد من الأشخاص لبدائل للتدفئة غير الدفاية الكهربائية، خاصة بعد انتشار مخاطر عديدة لها تصل للحرائق والوفاة في بعض الأحيان.. نشر موقع bright side عدة بدائل للتدفئة وتشمل :

- تشغيل الدفاية قبل الخلود للنوم بحوالي ساعة تقريبًا، لتدفئة الغرفة، ولكن يجب الحرص على فتح جزء من النافذة، للحفاظ على كفاءة الهواء داخل الغرفة، ثم غلقها قبل النوم بحوالي نصف ساعة.

- احرص على ملئ زجاجتين أو ثلاثة من الماء الساخن وتوزيعها في أركان الغرفة.

- وضع بطانية على السرير والنوم فوقها يساعد على تدفئة الجسم والشعور بالاسترخاء.

- تناول المشروبات الدافئة قبل الخلود إلى النوم.

- ارتداء الجوارب لفترة، لتدفئة الأطراف، مع مراعاة خلعها قبل النوم.

- وضع السجاد في كل مكان في المنزل .

- غلق النوافذ والأبواب في حال عدم استخدامها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة تحدد الموعد الأفضل لذهاب الطفل إلى النوم

ليل الشتا طويل.. طرق لتدفئة المنزل بدون دفاية

عشان تدفي صح.. تجنب مخاطر الدفاية الكهربائية

وفاة طفل أكتوبر| تفتح ملف "القاتل الصامت" داخل بيوتنا

مافيش برد.. طرق لتدفئة القدم في الشتاء بدون تعب

بعد وفاة عروسين بالمنوفية.. نصائح لحمايتك من مخاطر الدفاية الكهربائية

ترشيحاتنا

انهيار إيهاب توفيق عقب رؤيته جثمان والده فى المسجد .. شاهد

شاهد 100 صورة من تشييع جنازة والد الفنان إيهاب توفيق

القصة الكاملة بالفيديو والصور لـ حريق فيلا إيهاب توفيق.. النيران تلتهم الطابق العلوى.. والمطرب يفشل فى إنقاذ والده.. الوفاة بسبب الاختناق.. وماس كهربائي وراء الحادث

بعد وفاة والد إيهاب توفيق مختنقا.. الأدلة الجنائية تكشف مفاجأة بشأن نار التدفئة وبخار السخان

شاهد.. إيهاب توفيق يحاول القفز من الدور الثالث لإنقاذ والده من الحريق

وصول جثمان والد إيهاب توفيق المسجد وانهيار عائلته من البكاء|فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم الأجواء المشحونة.. العائلة المالكة تحتفل بعيد ميلاد كيت ميدلتون

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز