لتجنب مخاطر الدفاية الكهربائية.. 7 بدائل آمنة للتدفئة أثناء النوم

مع استمرار برودة الجو في فصل الشتاء، يحتاج العديد من الأشخاص لبدائل للتدفئة غير الدفاية الكهربائية، خاصة بعد انتشار مخاطر عديدة لها تصل للحرائق والوفاة في بعض الأحيان.. نشر موقع bright side عدة بدائل للتدفئة وتشمل :



- تشغيل الدفاية قبل الخلود للنوم بحوالي ساعة تقريبًا، لتدفئة الغرفة، ولكن يجب الحرص على فتح جزء من النافذة، للحفاظ على كفاءة الهواء داخل الغرفة، ثم غلقها قبل النوم بحوالي نصف ساعة.



- احرص على ملئ زجاجتين أو ثلاثة من الماء الساخن وتوزيعها في أركان الغرفة.



- وضع بطانية على السرير والنوم فوقها يساعد على تدفئة الجسم والشعور بالاسترخاء.



- تناول المشروبات الدافئة قبل الخلود إلى النوم.



- ارتداء الجوارب لفترة، لتدفئة الأطراف، مع مراعاة خلعها قبل النوم.



- وضع السجاد في كل مكان في المنزل .



- غلق النوافذ والأبواب في حال عدم استخدامها .

