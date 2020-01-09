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للحفاظ على حياتك | 8 مشروبات طبيعية تحمي من التسمم الدوائي

الخميس 09/يناير/2020 - 10:00 م
8 مشروبات طبيعية
8 مشروبات طبيعية تحمي من التسمم الدوائي
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رضوى حسام
يؤدي تناول الأدوية بشكل خاطئ إلى الإصابة بالتسمم الدوائي، والذي قد تصل مضاعفاته إلى الوفاة، لحسن الحظ نشر موقع "health line " مشروبات طبيعية تناولها يساعدك في تغلب على التسمم الدوائي وأعراضه دون الحاجة للأدوية، وتشمل:

1- الزنجبيل
يساعد الزنجبيل على تنظيم عملية الهضم، وتنظيف الأمعاء لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يعمل كمضاد للغثيان والميكروبات التي تهدد المعدة.

2- الكراوية
تعمل الكراوية على تخفيف تشنجات المعدة، وتخليصها من السموم المترسبة داخلها عن طريق إخراجها على شكل غازات، أو عند التبول.

3- القرفة
القرفة تعد مضاد طبيعي للجراثيم والفطريات، كما أنها تعمل على تحسين نسب السكر في الدم، فتجنب المصاب بالتسمم خطر الدخول في غيبوبة.

4- الشبت
يعتبر الشبت مهدئ ومسكن لآلام المعدة، حيث يعمل على مكافحة السموم داخلها، ويمكن تناوله منفردًا أو إضافته للخضروات المختلفة لتحضير السلطة الخضراء.

5- الكركم
للكركم العديد من الفوائد الطبية حيث يعمل على تحفيز الجهاز المناعي للوقاية من أضرار الميكروبات والفيروسات والسموم التي تهدد صحة الجسم، كما أنه مضاد قوي للالتهابات.

6- النعناع
له دور فعال في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تهدئة تشنجات المعدة، ويعمل على دعم وظائف الكبد.

7- الليمون
تناول عصير الليمون يساعد على التخلص السريع من الفيروسات والبكتيريا التي تهاجم المعدة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

8- البابونج
تناول مشروب عشبة البابونج المغلي يساعد على تهدئة المعدة، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، الناتجة عن السموم والفيروسات في المعدة.
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