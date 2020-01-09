للحفاظ على حياتك | 8 مشروبات طبيعية تحمي من التسمم الدوائي



1- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تنظيم عملية الهضم، وتنظيف الأمعاء لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما أنه يعمل كمضاد للغثيان والميكروبات التي تهدد المعدة.



2- الكراوية

تعمل الكراوية على تخفيف تشنجات المعدة، وتخليصها من السموم المترسبة داخلها عن طريق إخراجها على شكل غازات، أو عند التبول.



3- القرفة

القرفة تعد مضاد طبيعي للجراثيم والفطريات، كما أنها تعمل على تحسين نسب السكر في الدم، فتجنب المصاب بالتسمم خطر الدخول في غيبوبة.



4- الشبت

يعتبر الشبت مهدئ ومسكن لآلام المعدة، حيث يعمل على مكافحة السموم داخلها، ويمكن تناوله منفردًا أو إضافته للخضروات المختلفة لتحضير السلطة الخضراء.



5- الكركم

للكركم العديد من الفوائد الطبية حيث يعمل على تحفيز الجهاز المناعي للوقاية من أضرار الميكروبات والفيروسات والسموم التي تهدد صحة الجسم، كما أنه مضاد قوي للالتهابات.



6- النعناع

له دور فعال في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، حيث يساعد على تهدئة تشنجات المعدة، ويعمل على دعم وظائف الكبد.



7- الليمون

تناول عصير الليمون يساعد على التخلص السريع من الفيروسات والبكتيريا التي تهاجم المعدة، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.



8- البابونج

تناول مشروب عشبة البابونج المغلي يساعد على تهدئة المعدة، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، الناتجة عن السموم والفيروسات في المعدة.



يؤدي تناول الأدوية بشكل خاطئ إلى الإصابة بالتسمم الدوائي، والذي قد تصل مضاعفاته إلى الوفاة، لحسن الحظ نشر موقع "health line " مشروبات طبيعية تناولها يساعدك في تغلب على التسمم الدوائي وأعراضه دون الحاجة للأدوية، وتشمل: