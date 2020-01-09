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توك شو

مادلين طبر: كان نفسي أشتغل راقصة

الخميس 09/يناير/2020 - 08:13 م
مادلين طبر
مادلين طبر
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البهى عمرو
قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إنها بدأت العمل فى المجال الفن من السبعينيات، وعندما دخلت المجال أحبت الرقص، وأوضحت أنها تمنت أن تنضم لفرقة "كركلا" للفنون الشعبية.

وأضافت مادلين طبر، خلال حوارها ببرنامج " حديث المساء" المذاع على قناة إم بي سي مصر، تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن أحد اقاربها كان لديه فرق رقص، وطلبت منه أن تدخل فى عالم الرقص ولكنه رفض وطالبها بأن تدخل مسابقة ملكات الجمال.

وكشفت مادلين طبر، إلى أنها منذ الصغر تحب الرقص.

وتحدثت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، عن عمليات التجميل التى يقوم بها بعض النجوم، وقالت إنها مع قيام الفنانين بعمل عمليات تجميل.

وأشارت مادلين طبر، إلى أن هناك وصفات طبيعية من الممكن أن يستعملها المواطن أو الفنان غير القادر من أجل الحفاظ على الوجه.

وكشفت مادلين طبر، أن الجميع عليه أن يتناول المياه بشكل مستمر، وكشفت أن هناك وصفة جميلة لتجميل الوجه وقالت: "اللى مش معاه فلوس يجيب جلسرين وليمون ويحطها على الوجه مؤكدة أنها تعلمت ذلك من جدتها".
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