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مرأة

يكنس الشوارع ويحرم من وظائف.. استشاري نفسي يقترح عقوبات فورية على المتحرش

الخميس 09/يناير/2020 - 08:34 م
صدى البلد
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رشا عوني
قال الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، إن تسليط الضوء بشكل مستمر على ظاهرة التحرش والحديث عنها في وسائل الإعلام ليس هو الحل الذي سيقضي على المشكلة، مؤكدًا أن التركيز إعلاميًا على هذه الظاهرة يسيء لصورة مصر.

وخلال استضافته في صدى البلد، اقترح إبراهيم مجدي عدة حلول للعقاب المتحرش، بعيدًا عن العقوبة القانونية، فمثلًا يمكن حرمان المتحرش من بعض الوظائف في سوق العمل، كذلك عدم دخوله بعض الأماكن المعينة مثل المولات ويتم وضع صورته في مدخل المول أو أي مكان به تجمع.

كما اقترح استشاري الطب النفسي، أن يقوم المتحرش بتقديم خدمات للمجتمع مثل تنظيف الشوارع والسيارات، أو أن يتم إجبار المتحرش على ارتداء زي معين يشير إلى أنه متحرش.

وأكد أن التحرش مرتبط بشكل رئيسي بتعاطي المخدرات، وهي السبب الأول والرئيسي لانتشار هذه الظاهرة وخاصة بين المراهقين.
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