السفيرة المصرية ببورندي تزور مقر دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية

قامت السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي بزيارة لمقر دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية حيث استقبلها Longin Niyonkuru القائم بأعمال المدير العام ورئيس تحرير صحيفة "Ubumwe" الأسبوعية (باللغة الكيروندية)، و Pascaline Biduda رئيسة تحرير صحيفة Le Renouveau البوروندية (صحيفة يومية بالفرنسية وتعد الأوسع انتشارًا بالبلاد)، و Ntahondi Nathan مدير ادارة التوثيق والمكتبة والذي نسق لهذه الزيارة.



قدم القائم بأعمال مدير عام دار توثيق اصدارات الصحافة البوروندية عرضا وافيا للخدمات التى تقدمها الدار والأقسام الثلاثة التى تضمها (جريدة Le Renouveau اليومية، جريدة Ubumwe الاسبوعية، وادارة التوثيق والمكتبة)، وكذلك احتياجاتها لتطوير خدماتها الصحفية.



كما قدم طلبات الدار من المساعدات اللوجيستية والفنية من مصر بأقسامها المختلفة.



وبدورها قامت السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان بإهداء مكتبة الدار 30 كتاب من مكتبة السفارة التى انشأتها وفتحتها للجمهور في 26 أكتوبر 2017 ، كما تم تبادل الهدايا بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.



وأجرى مراسلي الصحيفتين البورونديتين مقابلات صحفية مع السفيرة المصرية بمناسبة الزيارة عن العلاقات المصرية- البوروندية التى أشارت الي أنها في اوج حالاتها، وهنأت العاملين بالعام الجديد.