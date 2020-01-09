AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفيرة المصرية ببورندي تزور مقر دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية

الخميس 09/يناير/2020 - 07:50 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
Advertisements
محمود نوفل
قامت السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان، سفيرة مصر لدى بوروندي بزيارة لمقر دار توثيق إصدارات الصحافة البوروندية حيث استقبلها Longin Niyonkuru القائم بأعمال المدير العام ورئيس تحرير صحيفة "Ubumwe" الأسبوعية (باللغة الكيروندية)، و Pascaline Biduda رئيسة تحرير صحيفة Le Renouveau البوروندية (صحيفة يومية بالفرنسية وتعد الأوسع انتشارًا بالبلاد)، و Ntahondi Nathan مدير ادارة التوثيق والمكتبة والذي نسق لهذه الزيارة.

قدم القائم بأعمال مدير عام دار توثيق اصدارات الصحافة البوروندية عرضا وافيا للخدمات التى تقدمها الدار والأقسام الثلاثة التى تضمها (جريدة Le Renouveau اليومية، جريدة Ubumwe الاسبوعية، وادارة التوثيق والمكتبة)، وكذلك احتياجاتها لتطوير خدماتها الصحفية.

كما قدم طلبات الدار من المساعدات اللوجيستية والفنية من مصر بأقسامها المختلفة.

وبدورها قامت السفيرة الدكتورة عبير بسيوني رضوان بإهداء مكتبة الدار 30 كتاب من مكتبة السفارة التى انشأتها وفتحتها للجمهور في 26 أكتوبر 2017 ، كما تم تبادل الهدايا بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020.

وأجرى مراسلي الصحيفتين البورونديتين مقابلات صحفية مع السفيرة المصرية بمناسبة الزيارة عن العلاقات المصرية- البوروندية التى أشارت الي أنها في اوج حالاتها، وهنأت العاملين بالعام الجديد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء فرع توثيق سيتي ستارز بمدينة نصر في القاهرة

في ذكرى ميلاده.. تعرف على مسيرة حياة محمود السعدني من البداية حتى الرحيل

علاء ثابت: الأهرام صاحبة براءة اختراع البوابات الإلكترونية الخبرية

فصل مأمورية الشهر العقاري بقنا عن التوثيق

برلماني: التطوير وسد العجز في الموظفين ينهي مشكلات الشهر العقاري

البابا تواضروس يعلن توقف عظة الأربعاء حتى نهاية يناير المقبل.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يواجه زيسكو الزامبي بالزي الرسمي

لست ملكا.. ساديو ماني يرفض لقب محمد صلاح.. فيديو

في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

مسئول بالجيش الليبي يكشف حقيقة وقف إطلاق النار في البلاد

بعد سقوط الأمطار.. عادة غير متوقعة تتسبب في كوارث صحية

الملكة القادمة.. كيف تستعد كيت ميدلتون لـ تسلم عرش بريطانيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها