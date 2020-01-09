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مرأة

الأبراج تحذر من أخطر يومين في شهر يناير

الخميس 09/يناير/2020 - 07:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم الظواهر في شهر يناير وأخطر الايام بالشهر.

تقول عبير ان هناك ظواهر فلكية عديدة في 2020 ولها تأثيرات عديدة علي العالم كله وأولها في يوم 10 يناير خسوف القمر يحمل بعض الظلم او يشيع طاقة بها شر او رغبة الظلم والاستبداد ويتسبب ذلك في عدم الشعور بالامان.

ونصحت بالتماسك في هذا اليوم وفي يوم 12 يناير حدث فلكي يحدث كل 34 عاما مرة وهو اقتران كوكب زحل مع كوكب بلوتو وهذان الكوكبان في اقترانهما يحدث عند برج الجدي وينبئ بوقت صعب جدا ويمكن ان يكون فترة بناء ولكن يفرض علينا تحديات ومصاعب وفي الوقت من 10 يناير إلى 12 يناير يحتاج منا تجنب العناد والتطوير والطاعة للامر الواقع.

عالميا اتفاقات وصفقات بين دول كبيرة ومنظمات وهناك تغيير في هذه الفترة ويحمل حظا كبيرا للصين يمكن ان تكون احداثا مهمة أو وضع أفضل خلال العام.
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