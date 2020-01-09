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توك شو

أستاذ قانون دولي: القوات المسلحة بالمرصاد لأي اعتداء على الأمن القومي

الخميس 09/يناير/2020 - 08:04 م
مناورات القوات المسلحة
مناورات القوات المسلحة
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هاني حسين
قال شحاتة غريب أستاذ القانون الدولي ونائب رئيس جامعة أسيوط، إن مصر لا تدعو إلى الحرب ولكنها تستهدف نشر السلام، والرئيس السيسي يؤكد ضرورة نشر السلام في أي محفل دولي.

وأضاف شحاته غريب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "القوات المسلحة بالمرصاد لأي اعتداء على الأمن القومي المصري والمصالح الاستراتيجية".

وتابع شحاتة غريب: "مصر بها جيش عظيم قادر على حماية مصر".

وأكمل شحاته غريب: "على الشعب الليبي أن يعي الدرس وأن كل ادعاءات أردوغان كاذبة وهو يحاول تحقيق مكاسب ونهب ثروات ليبيا".
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