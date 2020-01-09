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رياضة

رقم قياسي ينتظر لاعب برشلونة في السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد

الخميس 09/يناير/2020 - 07:51 م
نادي برشلونة
نادي برشلونة
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إسماعيل محمود
يواجه اليوم الخميس، فريق برشلونة، نظيره نادي أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني " السوبر كوبا " بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر الشاب الإسباني من أصول غينية فرصة كبيرة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، فهو مع موعد لتسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ كأس السوبر الإسباني.

الرقم القياسي الذي ينتظر فاتي هو أن يكون أصغر لاعب في تاريخ بطولة كأس السوبر الإسباني يسجل هدفًا فيه، وذلك إذا شارك في مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد وسجل هدفًا، وهو قريب من المشاركة حسب التقارير الصحفية.

ويبلغ فاتي من العمر 17 عامًا فقط، وظهر بشكل رائع للغاية مع الفريق الكاتلوني في بداية هذا الموسم ، ليلفت الأنظار إليه كواححد من أفضل المواهب الصاعدة في كرة القدم.

ويعد تشافي هيرنانديز، وبويان كركيتش و الظاهرة رونالدو نارازيو هم أصغر لاعبي البارسا تسجيلًا في بطولة كأس السوبر.

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية" الجوهرة المشعة" بجدة بالسعودية، وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في دور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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