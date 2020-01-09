AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنح صلاحيات للمركزى فى حالات الطوارىء

الخميس 09/يناير/2020 - 08:10 م
البنك المركزى المصرى
البنك المركزى المصرى
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن قانون البنوك الجديد يستهدف وضع مبادىء عامة لإحكام رقابة البنك المركزى وسيطرته على البنوك ، كما أنه يساهم فى تحسين كفاءة الجهاز المصرفى وتعزيز قيم الشفافية وقواعد الحوكمة ، بحيث تكون هناك منافسة بين البنوك وبعضها البعض.

كما أشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون البنوك الجديد ينظم إجراءات تعيين مجالس إدارات البنوك ، وبالتالى ستكون له السلطة عليه فى كل القرارات.

كما أوضح عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن هذا القانون يمنح صلاحيات للبنك المركزى فى حالات الطوارىء لكى يتعامل مع البنوك بحرفية هائلة، خاصة فيما يتعلق بالحالات الطارئة فى السياسة النقدية ونقص النقد الأجنبى.

يأتى ذلك بعد أن كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.

وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.

وكان مجلس الوزراء وافق - في أكتوبر الماضي - على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.

ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.

واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي يحسم خفض أسعار الفائدة بالبنوك الخميس.. واقتصادية البرلمان تتوقع استمرار التراجع وتطالب بتصحيح السياسات النقدية.. ونائب: نحتاج لحوافز تمويلية لتنشيط الاستثمار والسوق

بعد تراجع معدل التضخم.. هل تنخفض أسعار الفائدة بالبنوك أم يتم تثبيتها.. البرلمان يجيب

ردود فعل رؤساء البنوك بعد تجديد الثقة في طارق عامر: يستحق التكريم.. ووجوده يؤكد استمرار الإصلاح في الجهاز المصرفي

البنك المركزي: إحالة مشروع قانون البنوك الجديد إلى مجلس النواب

برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي

فيديو جراف| صدى البلد يبرز مزايا قانون البنوك الجديد عقب إحالته للبرلمان

ترشيحاتنا

رضا عبد العال: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو.. ويوجد لاعبون في الدوري يتفوقون عليه

شاهد .. أول رد فعل من طليقة أحمد الشيخ بعد زواجه

لست ملكا.. ساديو ماني يرفض لقب محمد صلاح.. فيديو

وصول جثمان والد إيهاب توفيق المسجد وانهيار عائلته من البكاء|فيديو وصور

الملكة القادمة.. كيف تستعد كيت ميدلتون لـ تسلم عرش بريطانيا

زوجها حضر فجأة.. مصرع طبيب سقط من الطابق الثاني عشر هربا من شقة عشيقته بالجيزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عملية غالية بن علي.. أعراض التهاب المرارة في 8 إشارات

هنتعشى إيه النهاردة.. كريب حادق وبطاطس ودجز

بعد دمار منزله بسبب الحرائق.. أسترالي يصبح مليونيرا بين ليلة وضحاها