رضا عبد العال لـ صدى البلد: حملة الانتقادات ضد صلاح موجهة من لجان إخوانية

قال رضا عبد العال إن حملة الانتقادات الموجهة نحو محمد صلاح تابعة للجان إخوانية، لعلو نجم أحد اللاعبين الذين أنهوا مسيرتهم الكروية منذ سنوات، والحملة الإخوانية موجهة أيضًا نحو جمهور الأهلي لزرع في قلوبهم كره صلاح وحب لاعب آخر نعرفه جميعًا.



وأضاف رضا عبد العال خلال حواره لـ موقع صدى البلد، أن موقف محمد صلاح في عدم حضوره حفل تتويج الأفضل في أفريقيا لم يكن مسيئا للبلد أو لشخص صلاح الذي سطع نجمه في العالم كله ويعرف كيف يسير أموره بشكل احترافي وليس "جهجهوني".



وقال رضا عبد العال إن، مواقف اتحاد الكرة مع محمد صلاح تجعله يعتزل اللعب مع المنتخب كما تداول البعض في فترة من الفترات، ولكنه لاعب عالمي رفع اسم مصر عاليًا في سنوات احترافه ولكن هو يرى أنه يُستغل لذلك بدأ منع نفسه من ذلك.



وأكد رضا عبد العال، أن محمد صلاح أسطورة الأساطير، مشددًا: "منذ متى ونرى لاعبا مصريا ينافس على جائزة أفضل لاعب في العالم، فوز صلاح بالجائزة يمثل فوز مصر بكأس العالم.



وأشار عبدالعال إلى أن، جمهور الأهلي والزمالك يوجد في رأسه أسمنت بسبب هجومه على محمد صلاح، وشن عليه حملة من الانتقادات التي ليس لها لازمة.



وانفعل عبد العال قائلًا: "إيه يعني محمد صلاح ميجيش حفل الأفضل، هو شايف أنه أفضل، مين ماني ده اللي ياخدها على رياض محرز الذي حاز على البطولة الأفريقية".



وتابع: "نهائي بطولة أوروبا عام 2018 بعد إصابة محمد صلاح لماذا لم يقم ماني بملء فراغه، ليفربول دون محمد صلاح وهو جاهز وفي مستواه الطبيعي، مستواها ينحدر.

