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مصطفى بكري ينعى إبراهيم البحراوي رائد الدراسات الإسرائيلية في مصر.. فيديو

الخميس 09/يناير/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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هاني حسين
نعى الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، الدكتور إبراهيم البحراوي رائد الدراسات الإسرائيلية في مصر والأستاذ بكلية الآداب قسم الدراسات العبرية بجامعة عين شمس.

وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إبراهيم البحراوي أشهر أساتذة الدراسات الإسرائيلية بعد مشاركته في التحقيق مع الأسرى الإسرائيليين في الفترة من 1967 وحتى 1973.

وتابع :" أصدر مؤلفات عديدة عن الشؤون الإسرائيلية، وفقدان إبراهيم البحراوي أثر كثيرا في النخبة المصرية".

وأكمل مصطفى بكري:" إبراهيم البحراوي شخصية مرموقة أثرى المكتبة العربية بالعديد من الكتب وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة".
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