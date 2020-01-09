مصطفى بكري ينعى إبراهيم البحراوي رائد الدراسات الإسرائيلية في مصر.. فيديو

نعى الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، الدكتور إبراهيم البحراوي رائد الدراسات الإسرائيلية في مصر والأستاذ بكلية الآداب قسم الدراسات العبرية بجامعة عين شمس.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إبراهيم البحراوي أشهر أساتذة الدراسات الإسرائيلية بعد مشاركته في التحقيق مع الأسرى الإسرائيليين في الفترة من 1967 وحتى 1973.



وتابع :" أصدر مؤلفات عديدة عن الشؤون الإسرائيلية، وفقدان إبراهيم البحراوي أثر كثيرا في النخبة المصرية".



وأكمل مصطفى بكري:" إبراهيم البحراوي شخصية مرموقة أثرى المكتبة العربية بالعديد من الكتب وحصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة".