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حوادث

إصابة ٢٠ عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:21 م
انقلاب سيارة نصف
انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية
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انجي هيبة
أصيب ٢٠ عاملا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد.

وكان قد تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد عن ٢٠ عاملا أثناء عودتهم من العمل في احدي المزارع.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ١٣ سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.

وأمر المستشار يوسف الدفتار رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية بانتداب لجنة فنية من المرور والنيابة العامة لفحص السيارة وسماع أقوال العمال المصابين لحين تماثلهم للشفاء.
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