إصابة ٢٠ عاملا في انقلاب سيارة نصف نقل بالإسماعيلية

أصيب ٢٠ عاملا بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة نصف نقل مساء اليوم الخميس قرب مركز ومدينة فايد.





وكان قد تلقي اللواء محمود هندي مدير مباحث الإسماعيلية إخطارا من المقدم أحمد شاهين رئيس مباحث فايد يفيد انقلاب سيارة نقل يستقلها ما يزيد عن ٢٠ عاملا أثناء عودتهم من العمل في احدي المزارع.





ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ١٣ سيارة نقلت المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية فيما أشارت المصادر الطبية إلى أن الإصابات تتنوع ما بين كسور مختلفة وكدمات وجروح في أنحاء مختلفة من الجسم.



