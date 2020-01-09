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رياضة

كامل الأوصاف| كيف نجح ساديو ماني في تحطيم أسطورة محمد صلاح الإفريقية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:42 م
مانى ومحمد صلاح
مانى ومحمد صلاح
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عمرو الحلواني
لم يكن تتويج النجم السنغالى ساديو مانى بلقب أفضل لاعب إفريقي لعام 2019 محل الصدفة بل جاء عن جدارة واستحقاق بشهادة العالم الإفريقي أجمع لما قدمه اللاعب من مستويات فنية رائعة طوال الموسم سواء مع فريقه ليفربول أو منتخب بلاده .

واستطاع ساديو ماني الحصول على 3 بطولات كبرى برفقة فريقه ليفربول هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالاضافة إلى الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا بالتساوى مع محمد صلاح بالإضافة إلى أنه قاد منتخب السنغال للوصول إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في مصر والتي خسرها في مواجهة الجزائر وقدم خلالها مستوي مميز .

وأدى ذلك إلى أنه بات واحدا من المطلوبين بشدة فى أقوى أندية العالم وفقا للتقارير الرسمية وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ .

وخطف مانى كل الأنظار إليه خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب إفريقي فى حفل أسطورى بالغردقة نتيجة التواضع الكبير الذى ظهر عليه النجم السنغالى وتحدثه من القلب فى تعليقه عن الفوز بالجائزة .

وأكد مانى أن تتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لم يأت من فراغ مشيرا إلى أنه عانى طوال السنوات الماضية من أجل الوصول إلى هذه المكانة الكبيرة كما وصفها ، موجها الشكر إلى كل شخص ساهم ولو بشكل بسيط فى وصوله إلى جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.

وأصر مانى فى مشهد خطف الأضواء خلال استلامه جائزة أفضل لاعب إفريقي على توجيه رسالة باللغة الفرنسية " اللغة الرسمية لبلاده " إلى عائلته وكافة أفراد شعوبه قائلا : " وعدتكم العام الماضى بالقتال لتحقيق جائزة الأفضل وقد حدث .. أنتم كل شىء ولأجلكم سنواصل القتال والعمل الشاق " .

وتسلم مانى جائزة أفضل لاعب إفريقي من أحمد أحمد رئيس الكاف وفى حضور كبار عالم الساحرة المستديرة وعلى رأسهم السويسري جيانى إنفانتينو والفرنسى أرسين فينجر وصامويل إيتو ورابح ماجر والحاج ضيوف وأحمد حسن وغيرهم من النجوم .

وكانت القائمة النهائية المرشحة لأفضل لاعب إفريقي 3 لاعبين وهم السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول ومحمد صلاح نجمنا المصري ولاعب ليفربول والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتى .
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