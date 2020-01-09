بعد خصومة ثأرية 16 عاما.. الصلح بين عائلتين في كوم هتيم| فيديو

عرض الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، مقدم برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا يرصد الصلح بين عائلتي الغنايم والطوايل في كوم هتيم بمركز أبوتشت بمحافظة قنا بعد خصومة ثارية كبيرة منذ 16 عاما.



وقال عبد الحميد محمد سليم من عائلة الطوايل: "الشيطان دخل بين العائلتين ولكن بفضل رجال الامن تم إتمام عملية الصلح وتم تقريب وجهات النظر بيننا".



وقال محمد هتيم من عائلة الغنايم، :"المستقبل سيكون أفضل وما حدث مسبقا لن يتكرر".



وعلق الإعلامي مصطفى بكري، قائلا: "عملية الصلح تمت بحضور محافظ قنا، ومدير الأمن وممثلي الأزهر والقيادات الشعبية".



وتابع مصطفى بكري: "هناك مبادرات من الأزهر، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أولى اهتماما بقضايا الثأر في الصعيد وتابع تفاصيل الصلح بين عائلتين في محافظة قنا".