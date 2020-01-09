تفاصيل جديدة بواقعة مقتل ربة منزل برصاصة طائشة في الخصوص

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى حادث نشوب مشاجرة بمدينة الخصوص التي راحت ربة منزل ضحيتها، أثناء وقوفها في شرفة منزلها، كانت بسبب معاكسة زوجة كانت تسير في الشارع بصحبة زوجها فأشهر الزوج طبنجة كانت بحوزته وأطلق عيارا ناريا استقر في جسد المجني عليها.



وألقى القبض على المتهم وأطراف المشاجرة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب مناظرة الطب الشرعي لها.



وكان مدير أمن القليوبية تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة ومصابين بناحية شارع محمد فكري بدائرة القسم وانتقلت أجهزة الأمن وتم السيطرة على أطراف المشاجرة وتبين نشوبها بين طرف أول "ر. ج. ل" سائق و"م. ج. ع" بدون عمل و"م. ع. ش" بدون عمل وطرف ثان: "ا. ص. ع" بدون عمل و"م. م. ح" بدون عمل و"م. ع. ع" حلاق و"و. م. ع" سائق.



يأتي ذلك بسبب أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة زوجة الأول من الطرف الأول حال سيرها برفقة زوجها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تدخل على إثرها باقي الأطراف لمناصرة ذويهم وأثناء ذلك أطلق الزوج ويعمل سائقا عيارا من سلاح ناري طبنجة كانت بحوزته في الهواء محدثا إصابة المدعوة "إنجي.م. م" ربة منزل حال تواجدها بشرفة مسكنها لمشاهدة المشاجرة وتم نقلها لمستشفى المطرية وتوفيت عقب وصولها.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين واخطرت النيابة فتولت التحقيق.